På den internasjonale World Wildlife day kombinerer professor Torleif Torgersen sine to lidenskaper: Musikk og aktivisme.

I en scene i et konsertlokale på Griegakademiet står et piano på siden av scenen. Instrumentet er plassert slik for å gi plass til en stor skjerm. Der kan man lese skriften: «CODE RED – music for a dying planet». På pianostolen sitter en alvorlig mann i dress.

Professor i musikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitet i Bergen, Torleif Torgersen er ikke som professorer flest. Han kombinerer et liv som musiker med et liv som aktivist i den globale klimagruppa Extinction Rebellion.

AKTIVIST. Torleif Torgersen har tidligere fått oppmerksomhet for å kle seg ut som Equinor-direktør og helle olje over en annen aktivist.

Studvest har tidligere skrevet om Torgersen etter at han kledde seg ut som Equinor-direktør og helte syv bøtter med olje over en annen klimaaktivist utenfor Equinor-kontoret som en del av en protestaksjon.

Konsekvenser for dyreliv

I slutten av februar kom de Forente Nasjoners (FN) klimapanel med ny rapport. Der ser man at klimaendringer kan få store konsekvenser for dyreliv. Den forventede temperaturøkningen på jorda er over 1,5 grader.

Ifølge rapporten er forventet temperaturstigning på over 1,5 grader. En økning på 1,5 grader vil føre til at mellom tre og 14 prosent av dyrearter er i risiko for å bli utryddet. Temperaturøkning på mer enn dette kan ha langt større konsekvenser. I havet er varmtvannskoraller, som livnærer 25 prosent av havliv, spesielt utsatt.

Torgersen forteller at han er veldig redd for situasjonen som den er akkurat nå.

DYRELIVET. konserten er dedikert til utryddede og utrydningstruede arter

Temaet er noe som engasjerer professoren. Med et skarpt blikk og store håndbevegelser illustrerer han hvilke konsekvenser temperaturøkningen har for innlandsis.

– Uansett hva vi gjør nå, så smelter innlandsisen på jorda ustoppelig. Vi kan fortsatt forsøke å stabilisere temperaturen, men Grønlandsisen smelter og da stiger havnivået, forteller han.

Professoren kombinerer derfor sine to lidenskaper, musikk og klima, i ett felles prosjekt.

Prosjektet fikk navnet Code Red – music for a dying planet. Gjennom en konsert hedrer han utdødde og utdøende arter. Noe av musikken har han komponert selv.

Lidenskaper

Torgersen forteller at livet som aktivist i tillegg til en fulltidsjobb som musiker ikke kommer uten utfordringer.

– Det å være aktivist tar veldig mye tid. Det å være musiker tar også veldig mye tid, så prøve å kombinere de to tingene og kunne bruke musikken for å lage et statement, er det ønsker å gjøre, sier han.

For Torgersen utgjør disse to interessene hans største lidenskaper. Han ønsker å bruke dem for å røre ved mennesker. Det er en alvorstynget professor vi møter.

– Folk blir ikke rørt av fakta, tall og grafer, men jeg vil bruke den emosjonelle kraften musikken har i tillegg, forteller han.

Hedre utdødde arter

Torgersen har tidligere spilt under klimaaksjoner.

– Flere av stykkene har jeg spilt under vegblokader, og jeg har blitt arrestert mens jeg spiller dem, forteller Torgersen

For han er det aller viktigste å få ut budskapet.

INNLEVELSE: Torgersen ønsker å bruke musikkens emosjonelle kraft for å røre med mennesker

– Tror du at du kan påvirke situasjonen ved å holde slike konserter?

– Vi prøver alle ting som vi kan prøve. Det er ikke slik at du redder verden ved å sperre en veg, men du får medieoppmerksomhet, sier professoren.

Så har ikke professoren mer tid til å snakke. En sterk akkord blir slått på pianoet og konserten er i gang.

Kommentarer

kommentarer