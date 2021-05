Musikkprofessor ved Griegakademiet, Torleif Torgersen, lar seg ikke påvirke av at folk mener han bør skamme seg. Nå vil han ha klimaaktivist-lag på Universitetet i Bergen.

Professor i musikk ved Griegakademiet – institutt for musikk ved Universitetet i Bergen (UiB), Torleif Torgersen, skapte oppmerksomhet da han han, utkledd som Equinor-direktør, helte syv bøtter med olje over en hvitkledd Sara van der Moer, utenfor Equinor kontoret.

– Det var ikke ekte olje, men mel og vann med farge. Vi informerte pent resepsjonen om hva vi skulle foreta oss før aksjonen og gav beskjed om at vi skulle vaske opp etterpå, forteller pianist-professoren.

Aksjonen ble gjennomført av Extinction Rebellion, en global klimagruppe som blant annet tar til orde for sivil ulydighet for å tvinge myndighetene til klimahandling.

Torgersen i dress symboliserte ledelsen i Equinor. Van der Moer i hvit kjole symboliserte den sårbare naturen og mennskeheten.

Ved å fortsette å lete etter mer olje setter oljeselskapene selve livsgrunnlaget i fare var budskapet fra Extinction Rebellion med denne performancen.

– Jeg har gått i demonstrasjoner i 30 år. Det holder ikke lenger, forteller Torgersen.

Torgersen helte syv bøtter med olje for å symbolisere at det er funnet syv ganger så mye olje som det kan brennes for å oppfylle 1,5 gradersmålet i Parisavtalen: Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader har til hensikt å unngå de farligste irreversible klimaendringene.

At Equinor ønsker å lete etter nye olje og gassfelt mener Torgersen viser at den gamle måten om å demonstrere på ikke fungerer.

– Når du går inn på nettsiden til Equinor kan en jo begynne å tro det er en miljøvernerorganisasjon. Det står side opp og ned om det såkalte grønne skiftet. Faktum er at selv om Equinor har skiftet navn så går fremdeles 96 prosent av investeringene deres til olje og gass.

Torgersen mener det var nødvendig å gjennomføre stuntet.

– Det er klart det blir etterspill etter en slik aksjon. Jeg forstår vi kan irritere folk. Vi gjør det for å få oppmerksomhet om at dette er en krise.

Equinor har blitt forelagt kritikken fra Torgersen og svarer følgende til Studvest i en e–post:

– Equinor ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet og har satt en tydelig ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2050, inkludert utslippene fra energien vi produserer. Dette skal vi gjøre gjennom å kutte egne utslipp, utvikle nye lavkarbonløsninger som karbonfangst og -lagring og hydrogen, samt å akselerere utbyggingen av fornybar energi som for eksempel havvind. Den siste tidens tildelinger av havvindlisenser i USA og Polen vil bidra til denne utviklingen av selskapet.

Vil ha Extinction Rebellion filial på UiB

Torgersen hevder han kun har fått positivt respons fra ansatte og studenter de årene han har deltatt i Extinction Rebellion.

Han vektlegger at spesielt forskningsmiljøer er forpliktet til å fortelle sannheten om at det ikke kan hentes mer olje ut fra havbunnen. Derfor ønsker han nå å starte en universitetsfilial av Extinction Rebellion på Universitetet i Bergen (UiB).

– Vi som tilhører Universitetet og er opptatt av å formidle vitenskapelige resultater, har et ekstra ansvar for å synliggjøre krisen, sier Torgersen.

Klimaaktivisten trekker fram at korona-håndertingen har vist at sterke tiltak er mulig.

– For livet på jorden er klimakrisen på sikt langt mer alvorlig enn koronakrisen. Myndighetene må vise samme myndighet som de har demonstrert det siste året også med hensyn til klimakrisen, sier Torgersen.

– Mente jeg burde skamme meg

Professoren retter raskt på Studvest sin beskrivelse av Torgersen som engasjert i klimasaken.

– Klimakrisen er ikke noe man kan være halvveis engasjert i. Jeg føler meg moralsk forpliktet til å gjøre det jeg kan for å hindre denne katastrofen som forskningsmiljøer, også her på UiB så tydelig har varslet om. Det står mellom liv og død.

Professoren synes ikke dagens debatt tar innover seg alvoret fra de vitenskapelige miljøene.

– Vi styrer mot et isfjell. Men klimadebatten i Norge handler fremdeles om å justere farten fra 100 til 95. Faktum er at vi må ned på null, raskt, forteller han.

– Har du møtt på problemer for din klimaaktivisme?

– I kommentarfeltet på Facebook går det jo hardt for seg. Der var det også de som mente jeg burde skamme meg. Det tenker jeg ikke så mye over. Jeg er i en privilegert situasjon der jeg må gjøre det jeg kan.

