Kulturredaktør i Studvest, Selma Turiddatter, kommer i sin julekalenderluke med den relativt passé hot-taken om at jula ikke er noe særlig. Hun innleder med at de fleste motsvar pleier å si at «jula er jo så koselig». Vel, her får hun et motsvar fra en som syns jula er sånn helt ok.

Turiddatters tekst beskriver videre hvor mange problemer som dukker opp jo nærmere en kommer selveste julaften, og skal vi tro kulturredaktøren er det jaggu ikke rent lite.

Det punktet jeg kanskje er mest enig med henne i er at allergier er noe herk. Derfor er det jo ganske fint at folk i vår alder sjeldent varter opp hele julemiddagen. Og om det så er tilfellet får en heller være litt på halv fem i forberedelsene.

Dersom ei stakkars kusine blir vond i magen av kålrabistappe med laktose får det så være, da kan du for eksempel legge en spypose med bilde av «sett inn kusinens foretrukne popartist» under juletreet. Det kalles å kjøpe seg ut av dårlig samvittighet og inn i en fin julestemning.

Videre løftes problemet at du må gi gaver selv til så mange fettere og kusiner. For den laktoseintolerante kusinen har jeg allerede løst problemet ovenfor. For de andre får du bare gi tydelig beskjed om at du ikke forventer noe gave, og heller ikke akter å gi noen.

Kjøp heller en god vin du selv kan kose deg med under Karl-Bertil Jonssons jul. Da går nok resten av kvelden uansett litt lettere.

Og dersom du absolutt skal gi noe og, som Turiddatter, er usikker på om det er innafor å gi noe selvlaget er dette absolutt akseptert. Men hjemmelagde julegaver går tross alt fra dopappnisser til hjemmelaget konfekt når en når en viss alder.

Så kommer vi til selve julemiddagen hvor bestemødre lurer på hva du egentlig skal bli, onkel har fått ny (ti år yngre) kjæreste og søskenbarnet er kommet solbrun hjem fra Bali.

Her er det bare å lene seg tilbake og observere. For jeg tar mye heller en refleksjon neste år om dette samspillet enn å lese enda en lat kritikk av julen.

Så skal det nevnes at når det gjelder gløgg er vi hjertens enig. Her kan forfatteren sette av en førjulskveld til å lage hjemmelaget gløgg, det er jaggu godt.

Så skal vi ikke se bort fra at selv Studvests designerte julekritiker finner litt julestemning, ja kanskje blir det til og med koselig.

