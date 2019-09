I mars kunne Studvest melde at City treningssenter skulle utvides med en hel etasje ekstra. Da var planen at senteret skulle stå klart til 15. september, men slik ble det ikke.

– Kommunens nye saksbehandlingsrutiner gjør at en sak som denne tar litt lenger tid. Derfor blir utbyggingen av City litt forsinket, forteller Bård Johansen som er direktør for Sammen trening.

Han sier at den nye planen er å være ferdig rundt jul, men han kan ikke garantere noe.

– Vi får ikke startet byggingen før kommunen har godkjent, men så fort de gjør det setter vi i gang for fullt, forteller Johansen.

Les også: På Fantoft kan du nå spille e-sport, golfe og trene i splitter ny hall

Sammens første kampsportarena

I tillegg til ekstra treningsplass å boltre seg på vil den nye delen av City inneholde samskipnadens første kampsportarena.

– Dette er godt nytt for både for de som driver med kampsport, og de som driver organisert idrett i hallen på Studentsenteret, forteller Johansen.

Han sier at den nye kampsportarenaen vil frigjøre halltid på Studentsenteret, som det er stort press på i dag.

– I tillegg vil det bli bedre for de som driver med kampsport da de vil slippe å rigge opp og ned med gulvmatter når de skal trene.

– Det blir jækla bra

Den opprinnelige planen med utbyggingen av City, var at mesteparten av byggingen skulle skje over sommerferien for å unngå forstyrrelser for de som trener.

Johansen forsikrer imidlertid at de som trener ikke vil merke mye til byggingen.

– Publikum kommer ikke til å merke noe annet enn eventuelt støy.

– Det blir jækla bra når det blir ferdig, selv om vi må vente noen måneder ekstra, sier treningsdirektøren.

Kommentarer

kommentarer