I fjor viste Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) at stadig flere studenter sliter psykisk. De er mer ensomme og stiller høye krav til seg selv.

Derfor ville Sammen lage en helt ny kopp denne høsten. Den skulle ikke bare være lekkasjefri og holde bedre på varmen, men også bære et budskap spesielt for studentene.

Studenten Joakim Runderheim (25) har kjøpt den nye koppen, og er svært fornøyd med at han ikke lenger trenger å bekymre seg for kaffesøl i sekken.

– Jeg har hatt flere av de gamle, men de har vært dårlige å skru igjen, og du søler mye fordi de ikke er tette, sier Runderheim.

TETT. Student Joakim Runderheim er glad han nå kan drikke kaffe fra en kopp som ikke lekker.

Ønsket å hjelpe studentene

«Gi litt mer faen» og «Du er god nok», lyder budskapet på de nye koppene.

– Vi ønsket at det første studentene skulle bli møtt med ved semesterstart, var en beskjed fra oss som forteller dem at de er gode nok som de er, og at de ikke trenger å være perfekte i alt de gjør, sier Lars Longva, kommunikasjonsrådgiver i Sammen.

Budskapet på koppene har Sammen hentet fra Per Fugellis oppfordring til generasjon prestasjon.

Longva forteller videre at målet deres er at uansett hvor studenten møter dem i studiehverdagen, skal de vite at Sammen ser dem. Og at de vet hvor vanskelig det kan være å balansere studier og sosialt liv, og leve opp til de høye kravene studentene stiller til seg selv.

– Vi vil at studentene skal vite at verden ikke går under selv om de ikke er perfekte, for de er gode nok som de er, sier han.

BUDSKAP: Kommunikasjonsrådgiver i Sammen, Lars Longva håper budskapet vil utgjøre en liten forskjell for studentene.

I tillegg til koppene vil budskapet stå skrevet på gensere og bærenett. Alle som bor i en studentbolig vil også få utdelt nøkkelbånd med dette budskapet.

Longva håper beskjedene kan utgjøre en liten forskjell for studentene de dagene livet butter imot, og man føler seg litt alene.

KOPP. De nye koppene bærer budskapene «gi litt mer faen» og «du er god nok».

Gir allerede faen

Student Joakim Runderheim forteller at det fort kan bli åtte kaffekopper om dagen, og da lønner det seg å ha kaffeavtale. Han har kjøpt koppen det står «gi litt mer faen» på, og sier det er et uttrykk han bruker ofte, og at det derfor passet han veldig bra. Han er derimot litt usikker på hvilken effekt budskapet på koppen vil ha.

– Det vil nok kanskje hjelpe for noen, men jeg tenker ikke så mye over det selv. Jeg gir litt faen ellers, så jeg syns det var passende, sier Runderheim.

