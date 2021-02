Latexbongen man putter over penis er så langt det eneste prevensjonsmiddelet for de av oss med penis. Selv om graviditet er utelukket, på den ene eller den andre måten, når du har sex, er det fortsatt lurt å bruke kondom. Det er nemlig kun kondom som kan hindre at du gir eller får en kjønnssykdom. Dette gjelder ved oral-, anal- og vaginalsex, så kondom er ikke forbeholdt penis i vagina!

Men for at sikkerheten kondom gir skal være garantert, er det viktig med riktig bruk. Her er noen tips.

Ikke ta på to stykk! Det er fort gjort å tro at det gir dobbel sikkerhet, men det gjør egentlig det motsatte. To kondomer utenpå hverandre vil skape mer friksjon og øke sjansen for at den sprekker. Ved riktig bruk skal det holde med én.

Klem på tuppen av kondomet når du ruller det ned over penis. Dermed dannes det et ledig rom for sæd ved utløsning. Glemmer du dette, vil luften ta opp plass og gi en større utvidelse av kondomet etter utløsning. Dermed øker muligheten for at den sprekker.

Ikke oppbevar den i lommeboka. Visste du at kondom faktisk har utløpsdato? Blir den gammel, kan ikke produsenten lenger gå god for at den holder ved riktig bruk, og plutselig sprekker den. I tillegg øker sjansen for at den får rifter allerede i pakningen når den ligger oppbevart i en lommebok over lenger tid. Kondomet blir rett og slett gammelt og tørt. Putt dem heller i en skuff og ta noen med deg når neste mulighet åpner seg.

Føler du at du får redusert opplevelse ved bruk av kondom? Prøv ut den litt tynnere varianten! Bestilles på gratiskondomer.no.

God kondombruk!

Smask og dask, Magnus og Marie

ILLUSTRASJON: Ingvild Hauglid

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder.

