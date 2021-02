Andrea Ådland (22) er klar for det 2021 har å by på. Som å slippe EP med eksen, for eksempel.

På Nobel Bopel er det lavmælt prat, en slags overhengende summing akkompagnert av stille musikk. Lokalet er så fullt som det kan være under disse omstendigheter.

Andrea Ådland (22) kommer inn døra. Hun finner frem til riktig bord, et par minutter før avtalt tid. Setter seg ned og takker ja til en kopp svart kaffe.

I tillegg til å gå siste året på utøvende musikk på Griegakademiet, har hun en Eggstock-pris, Månedens Urørt og Vill Vill Vest-opptreden på rullebladet. Hun er vokalist i neo-soul-duoen Finding Neo og bandet Atari, begge basert i Bergen.

EKSEN. Finding Neo består av vokalist Andrea Ådland og produsent Mathias Keilegavlen.

Duo med eksen

Finding Neo ble til etter at Ådland og daværende kjæreste og produsent Mathias Keilegavlen slutta på Kongshavn Musikkgymnas, en internatskole for unge musikere på Os.

– Vi begynte å lage musikk sammen. Det var kjekt, så da fortsatte vi bare å lage musikk, sier hun og smiler.

Ådland og Keilegavlen er i dag gode venner og samarbeider godt.

– Det funker kanskje bedre å være kollegaer når man ikke er kjærester, forteller Ådland på en blandingsdialekt som er vanskelig å stadfeste.

PRISVINNER. Andrea Ådland har med Finding Neo fått flere utmerkelser, vært Månedens Urørt og opptrådt på P3 Live.

Mange av tekstene i begge gruppene er skrevet av Ådland selv. Hun forteller at hun alltid skriver av egne erfaringer og eget liv.

– Når jeg er glad, har jeg ingenting å skrive om. Det må være en konflikt eller et problem for at jeg skal være inspirert til å skrive.

Månedens Urørt

Etter at Finding Neo vant Vill Vill Vest-prisen på Eggstockfestivalen 2018 begynte ballen å rulle for duoen.

– Det var Eggstockfestivalen som satt det i gang, slik at vi fikk spille på Vill Vill Vest. Og så slapp vi EP, forteller Ådland.

Hun tar en slurk kaffe.

Duoen ble deretter Månedens Urørt og opptrådte så på P3 Live. De har opptrådt flere ganger på Vill Vill Vest, og har senest vært oppvarmingsband for Girl in Red på norgesturné i desember 2019. Nå arbeides det med potensiell platekontrakt og en kommende EP.

– Den blir dritbra, konstaterer Ådland.

Livebandet skal inkluderes i innspillingsprosessen av den nye EP-en. Det ferdige produktet kommer i løpet av våren. Mer vil hun ikke røpe.

Men hva er egentlig neo-soul?

En av Finding Neos mest streamede låter, «Time», er en upbeat sang med tydelige innslag av funk. Sammen med Ådlands myke, men sterke vokal passer låta seg godt på en scene foran et syngende publikum.

Sjangeren kan, ifølge Ådland, beskrives som neo-soul og indiepop.

– Neo-soul er med referanse til D’Angelo og Erykah Badu. Det er en litt sånn bakpå beat, på en måte, forteller Ådland ivrig.

– Jeg synes det er så vanskelig å skulle si hvilken sjanger ting er. I hvert fall ens egne ting.

NEO-SOUL. Ådland beskriver sjangeren med referanse til D’Angelo og Erykah Badu.

Bak disken dunker baristaen i espressomaskinen. Ådland tar en slurk til.

– Jeg hører faktisk ganske lite på musikk, sier hun forsiktig.

Når Ådland lager musikk, bruker hun mye tid på å analysere eget arbeid. I andre perioder leter hun aktivt etter musikalske inspirasjonskilder.

– Med Atari så er det australske bandet Hiatus Kaiyote som inspirerer mest. Det er favorittbandet mitt. De har nok formet ganske mye av smaken min, særlig rettet inn mot Atari-prosjektet.

Bandet Atari, Ådlands andre gruppe, ble til som følge av en prosjektoppgave på Griegakademiet og består for det meste av studenter derfra.

– Atari er et litt mer nerdete prosjekt. Det har ikke vært et prosjekt hvor vi tenker at alle kommer til å elske denne musikken, fordi det er ganske sært. Men vi elsker det!

Et ganske bra år

Det dufter av kaffe og bakevarer, på andre siden av de store vinduene er det kaldt, men lyst. Lysere enn tidligere, på alle måter.

I 2021 blir Finding Neo og Atari forhåpentligvis å se på scener rundt i landet. Ådland gleder seg stort til å begynne å spille konserter igjen.

Samtidig har hun en ikke utelukkende negativ innstilling til 2020.

– Alle hatet koronaåret. Jeg synes egentlig det var litt…

Hun nøler litt.

– Smud.

OPTIMIST. Ådland gleder seg til å spille konserter. Forhåpentligvis allerede i 2021.

Hun titter ned i den tomme koppen. Lunsj-rushet i kafeén har roet seg.

– Man måtte finne en ny måte å være kreativ på, sier hun og erkjenner samtidig at året har vært tungt mange for mange.

Vokalisten forteller at 2020 medførte stor utvikling av sitt musikalske uttrykk.

– Jeg trodde jeg skulle finne meg selv da jeg reiste til Asia – det gjorde jeg ikke. Dette året kom jeg litt nærmere.

