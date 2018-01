– Vi gleder oss til en vår fylt med sykt mye bra konserter, og håper det nye dansegulvet blir godt brukt, sier arrangementansvarlig på Hulen, Martin Midtbø Rokkones.

Konsertvåren 2018 er i gang, og arrangørene hos både Hulen, Bergen Realistforening (RF) og Aktive Studenters Forening (ASF) har lagt opp til en vår fylt med artister fra hele Norge. De håper nå at studentene blir flinkere til å gå på konsert.

På Det Akademiske Kvarter skal ASF fokusere på undergruppesjangere dette semesteret. RF, som også holder til på Kvarteret, forteller at de skal sørge for at både kjente og ukjente navn skal stå på scenen i vår. Hulen har lagt opp til at gamle kjenninger skal lage like god stemning som de har gjort tidligere.

Viser til store konsertmuligheter

Denne våren er fylt med konsertmuligheter, mener arrangørene. Hele semesteret arrangerer ASF konsert på Kvarteret hver fredag, og Hulen holder konsert minst to ganger i uka.

Flere kjente artister som Rage Rockers, Farmers Market og OnkelP & De Fjerne Slektningene, skal holde konsert på Hulen i vår. I tillegg kommer gamle kjenninger av Hulen som har spilt konserter før. Midtbø Rokkones nevner blant annet Comet kid, Bare Egil og CunninLynguists.

– Vi oppfordrer alle til å dra på så mange konserter som mulig. Vi har booket mye kult, og det kommer noe for enhver smak, forteller Mikael Pedersen, bookingansvarlig i ASF.

Mye å velge mellom

Bastard Son of Buddha er et av bandende som kommer til Kvarteret i vår. De er kjent for å gjøre dramatiske stunt på scenen. Pedersen i ASF mener det blir en unik konsert man ikke har lyst til å gå glipp av. Av andre artister som står på listen til å spille på Kvarteret i vår inkluderer Sløtface, Ondt blod og Death by Unga Bunga.

RF har også planer om å skape stemning på Kvarteret. Linni og Snow Boyz skal blant annet spille dobbelkonsert, og flere mindre kjente artister holder gratiskonserter. Samtidig samarbeider de også med Studentersamfunnet i Bergen for å arrangere en rekke jazzkonserter i løpet av våren.

– Vi prøver å ha et variert program som appellerer til så mange som mulig, sier Robert Ueland, arrangementansvarlig i RF.

Bruker forskjellig taktikk

Høsten viste at det er færre som går på konsert, noe de to arrangørene har valgt å håndtere veldig forskjellig.

– Det at studenter går mindre på konsert skal ikke gå utover tilbudet vårt, sier Rokkones.

Hulen velger å satse store artister og arrangementer, noe de håper vil tiltrekke ivrige konsertgjengere.

ASF velger i motsetning å holde seg til billigere artister. Med et synkende besøkstall mener de at det ville vært å satse for mye dersom de leide inn dyre artister.

– Vi skulle gjerne hatt større og mer kjente artister, men det blir vanskelig når det ikke lønner seg økonomisk, sier Pedersen.

Det synkende besøkstallet har også gjort at RF ikke kan ta for store sjanser når det kommer til å booke artister. For å gi alle som ønsker det en mulighet til å dra på konsert, har RF lagt opp konsertdatoene strategisk.

– Vi ønsker selvfølgelig at så mange studenter som mulig skal kunne dra på konsertene vi arrangerer. Derfor har vi ofte dyrere konserter kort tid etter man har fått stipend, og billigere eller gratis konserter når kontoen begynner å bli litt tom, forteller Ueland.

