I forrige uke skrev Studvest at flere fadderstyrer ved de ulike studiestedene i Bergen ikke vil innføre forbud mot seksuelle tilnærminger mellom fadder og fadderbarn. Fadderstyrene ved Det Humanistiske fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Bergen (UiB), BI og NHH, vil heller gjøre andre tiltak for å forhindre seksuell trakassering i fadderuken.

– Ettersom fadderne er ansvarspersonene man skal kunne kontakte hvis man opplever noe ubehagelig, er det problematisk hvis en fadder er den som gjør at du føler ubehag.

Dette sier Henrik Madsen (24) fra den studentpolitiske listen Venstrealliansen ved UiB. Han er en av dem som er for et såkalt «hookeforbud» i fadderuken. Madsen forteller at problemet med en del av tiltakene og forslagene til styrene er at de er fine på papiret, men lite konkrete. Han nevner at man hvert år ser den samme debatten om faddere, og at det må tiltak på plass som sørger for at de med dårlige intensjoner ikke får den posisjonen.

– Man stoler på at fadderne skal være voksne og ansvarlige, men problemet er at de ikke alltid er det. Personer i forskjellige styrer og posisjoner forteller at det er et problem med faddere som drikker for mye, legger fokus på utvalgte i gruppen sin og prøver å sjekke dem opp eller skjenke dem, forklarer Madsen.

Han mener videre at dette øker sjansen for overgrep og ubehagelige opplevelser. Enkelte fadderes mangel på ansvarsfølelse gir et dårlig inntrykk av fadderuken og institusjonene, ifølge ham.

– Omtrent det eneste kravet for å bli fadder er at du er student, ikke at du er skikket til å være fadder, legger Madsen til.

Stiller seg kritisk til argumentene

Tine Blomfeldt Øverseth fra Sammen Studentliv uttalte til Studvest at hun går ut fra at de fleste faddere er fornuftige og voksne mennesker, samtidig som man skal oppfordre til bevissthet rundt rollen som fadder. Fadderstyreleder ved SV-fakultetet, Martin Lie Jakobsen, sa i samme sak at de vil fokusere på kursing for faddere, samt gjennomgå faddernes rolle og bevisstgjøring rundt seksuell trakassering, heller enn et «hookeforbud».

– Vi må ha tillit til at voksne mennesker som er godt skolert og innforstått med sin rolle som fadder, klarer å ta de rette valgene, sa Jakobsen.

Tidligere fadder Sara Marie Skaug Bjørkly, støtter i likhet med Madsen et forbud. For øyeblikket er hun leder for Humanistisk studentutvalg, men hun presiserer at hun uttaler seg som privatperson.

Bjørkly er skeptisk til navnet «hookeforbud» og foreslår at man kaller det for det hun mener det er; et forbud mot at faddere har seksuell kontakt med fadderbarn. Bjørkly stiller seg også kritisk til argumentene til de som er mot et forbud.

– Å si at alle er voksne mennesker som klarer å passe på seg selv, har vi sett at ikke stemmer. Det kan ikke være så problematisk at fadderne skal ha en enkel regel om å ikke ha sex med noen av fadderbarna i en uke, sier hun.

– En maktposisjon

Bjørkly skrev i 2016 et debattinlegg om det hun mente var en for dårlig fadderkultur. Hun mener at styrene og kulturen må varme seg opp til tanken om å sette inn et forbud, men understreker at man vet at alt fra enkel tafsing til overgrep kan skje i løpet av fadderuken.

– Fadderne er i en maktposisjon med en autoritet. Det trengs klare retningslinjer slik at fadderbarna vet hva de kan gjøre hvis de opplever ubehagelige situasjoner, og som kan gi dem troverdighet, forteller Bjørkly.

– Hva hvis noen finner tonen på en naturlig måte?

– Det er helt greit, men det må være faddernes ansvar å kunne vente litt og heller ta opp kontakten etter fadderuken, mener hun.

Nasjonal kampanje mot seksuell trakassering

I forbindelse med #metoo-kampanjen startet Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) kampanjen Aldri OK, som skal forebygge og forhindre seksuell trakassering. Flere universiteter og studentorganisasjoner rundt om i landet har skrevet under på kampanjen. SP-UiB-leder Håkon Randgaard Mikalsen forteller at de nå er spent på å se hvordan kampanjen fortsetter.

– Vi har vært i møter med og holdt kurs for studentutvalg og andre grupper. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra flere fadderstyrer som vil ta med materiale fra kampanjen og gjøre det synlig og tilgjengelig under fadderuken, forklarer han.

Mikalsen er derimot usikker på om et «hookeforbud» er løsningen på trakassering i fadderuken. Han mener det er et tydelig signal, men ikke nok alene. Videre er han klar på at det er fadderstyrenes oppgave å sile ut de som planlegger å bruke fadderuken som en sjekkearena under rekrutteringen.

– De har jo åpenbart null forståelse for rollen de tar på seg. Man må fokusere på tydelige forventninger, god opplæring og at fadderstyrene følger opp de man gir ansvar til. Fadderne er tillitspersoner og skal representere utdanningsinstitusjonene og ta vare på studentene, sier Mikalsen.

