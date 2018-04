Flere fra Bergens studentmiljø ligger an til å få prestisjefulle roller i Norges største studentorganisasjon.

Hvem som blir den nye lederen av Norsk studentorganisasjon (NSO) avgjøres ikke før på organisasjonens landsmøte lørdag. Men valgkomiteen i NSO har allerede annonsert hvem de mener bør lede organisasjonen.

Og det er Håkon Randgaard Mikalsen, som er nåværende leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

«Når Håkon reflekterer rundt studentboligbygging fremviser han nytenkende perspektiver på hvor fokuset bør ligge for at studentene ikke skal sitte igjen med regningen», skriver valgkomiteen i begrunnelsen av valget.

— Det er utrolig hyggelig at valgkomitéen har tro på mine tanker om hvor organisasjonen skal gå videre, og at jeg kan lede den gruppen mennesker de har innstilt på. Så gjenstår det å se om landsmøtet vil følge innstillingen. sier Mikalsen til Khrono.

Flere fra Bergensmiljøet innstilt

Det er ikke bare SP-UiB-leder Mikalsen som ligger an til å få et toppverv i Norges største interesseorganisasjon for studenter. Valgkomiteen har innstilt flere andre fra Bergens studentmiljø til andre verv.

Eigil Hole Lønning fra Høgskolen på Vestlandet er innstilt som nestleder i NSO, mens David Valen Aadland fra Bergen Arkitektshøgskole ligger an til å bli velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig.

– Valgkomiteen har kommet frem til en helhet vi mener vil utgjøre det beste arbeidsutvalget for NSO den kommende perioden, sa Øystein Parelius, leder av valgkomiteen, da han presenterte komiteens innstilling på NSOs nettsider mandag.

Tre andre lederkandidater

Mikalsen ble intervjuet av Studvest i februar da han annonserte at han ville stille til ledervervet.

– NSO skal være den tydeligste stemmen for vår generasjon. Det er vi som skal forme fremtiden slik vi vil ha den. Dette vil jeg bidra til, uttalte han da.

Tre andre har stilt til valg til å bli leder av organisasjonen: Marte Øien, Kai Steffen Østensen og den tidligere HVL-studenten Ida Austgulen.

