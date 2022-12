Like sikkert som at eksamen nærmer seg, er at julaften også nærmer seg. Kanskje en deprimerende tanke der du sitter, med bøkene begravd i bøkene mens jul bare er en fjern tanke.

Studvests kulturjournalister har gjort jobben for deg og samlet noen enkle ting du kan gjøre for å få litt julestemning i eksamensperioden, uten å tømme lommeboka helt.

19. november – 31. desember: Pepperkakebyen i Bergen

Savner du den nostalgiske og magiske følelsen jula hadde da du var liten? Da kan Bergen tilby verdens største og flotteste Pepperkakeby, ifølge arrangørene selv! Det blir vel ikke mer magisk enn det? Pepperkakebyens beliggenhet i år er KODE 4 (Lysverket) ved Lille Lungegårdsvannet. Det er dermed bare å tusle videre rundt vannet for å finne julemarkedet på Festplassen så slår du to fluer i én smekk!

Billettene har studentrabatt.

Lene Schumacher

FOTO: Truls Skram Lerø

3.-4. desember: Julemarked på Lystgården

Av Bergens mange julemarked, tør vi å tro at Lystgården sitt stiller sterkt i julemarkedklassen.

Bussturen til Kanonhaugen (for eksempel buss 12) frakter deg akkurat passe langt ut av bykjernens støy, men ikke så langt at du ikke gidder å ta turen. Julemarkedet består av, som Lystgården selv så fint sier: «Julegaver til å spise opp og bruke». Disse julegavene kan være brukskunst og andre ting man kan ha glede av eller bruk for. Lystgården kan også friste med svelekafé. Ta turen for en koselig opplevelse i hyggelige omgivelser.

Det meldes om en liten billettpris.

Marte Konningen

Når du føler for det: En sexy jul

Leketøy og sånn på tilbud – redd det blir kjedelig med familien i jula? Kjøp deg selv en julegave å kose deg litt ekstrsa med når kulden setter inn. Hva med å invitere hjem på pepperkakedate og rødvinsgløgg?

Som alltid er det gratis å teste seg for kjønnssykdommer, du vet aldri hva romjulen måtte bringe. Så slipper musene å gå i fella i år også.

Heisann og hoppsann og fallerallera for julekvelden da skal alle sammen ha det bra!

Smask og dask,

Magnus og Marie

FOTO: Truls Skram Lerø



Når du gidder: Slå et slag for syv slag

Kaker. Universelt digg og garanterer glede i kollektivet. Hvorfor ikke invitere en gjeng hjem og sette i gang et aldri så lite bake- og etegilde? Ikke bare gjør det godt for ganen, men å lage det kan også være rimelig hyggelig. Leiligheten fylles opp med duft og varme, ingen kjefter hvis du spiser deig og er en god unnskyldning for å unnslippe stress og kulde. Dette kombineres uansett godt med et glass vin eller to. Redd for å ikke ha noe å snakke om? Start med: Hvorfor i alle dager heter det et «slag»?

Erik Stolpestad

På lesesalen: Julefilmmusikk

Studenter forbinder ofte desember med eksamenstid. For å komme i riktig julestemning men samtidig øve til eksamen kan det være fristende å spille julemusikk i headsettet på lesesal. Da risikerer man å bli lei av julebjeller og Mariah Carey allerede før jul. Da er det en ting å gjøre: Spill heller filmmusikk fra julefilmfavorittene dine! Mye av musikken er kun instrumental, og er ikke like slitsom å høre på i lengden mens de leser, men gir likevel den gode julefølelsen. Mine personlige favoritter er soundtracket til juleklassikere Love Actually, Tre Nøtter til Askepott og The Holiday.

Maria Mjaavatn Haug

FOTO: Truls Skram Lerø

Når du vil: Røm til skogs og fyr bål

Når du er lei av familien, og vurderer å dra hjem igjen til den kalde leiligheten i Bergen er løsningen å heller rømme til skogs. Knut Hamsun skrev i «Den siste glede»: «Å trekke meg tilbake og sitte i ensomheten i skogen og ha det godt og mørkt omkring meg. Det er den siste glede».

Vår alles største forbilde Lars Monsen har gjort å fyre bål til verb – å båle – og til og med Jonas Gahr Støre er uttalt tilhenger av bål. Det er heller ikke usannsynlig at gutta på skauen kunne nyte bålvarme en gang iblant. Så her er du i godt selskap om stikker til skogs, fyrer opp bålet og ser på steinalder TV.

Husk: det er ingen grense for hvor stort det kan være! Slipp løs din indre pyroman, og nyt både bållukt og svidde pølser. Bare husk å ikke brenne ned skogen.

Magnus Laundal

Når du har tid: Julekonserter

Når jula kommer betyr endelig tid for julemusikk. Mange venter trofast med å høre på det til desember kommer, andre hører på det hele året. Uansett hvem av de du er, frister det kanskje med en aldri så liten julekonsert i anledning høytiden.

Bergen kan by på et stort utvalg av artister i byens mangfold av musikkarenaer. Enten det er Nils Bech i Håkonshallen med «O helga natt», klassisk Kurt Nilsen julekonsert i Grieghallen eller et vaskeekte studentkor på Kvarteret.

Her står det med andre ord ikke på utvalget.

Maren Nypan

FOTO: Truls Skram Lerø

Når du egentlig skal lese: (Dårlige) julefilmer

Ingenting garanterer mer julestemning enn å sette på en julefilm! Gjerne lag en kopp kakao og noen hjemmebakte julekaker til filmen om julestemningen ennå ikke er på topp. Man kan alltids sette på klassikere som Love Actually og The Holiday, men det er enda gøyere å sette på en skikkelig dårlig julefilm.

Her har julefilmsjangeren mange å velge mellom; alt fra Lovehard til Christmas Wedding Runaway. Julefilmer følger ofte en veldig lik oppskrift som bygger opp en kjærlighetshistorie, og avsluttes med en ekte lykkelig slutt hvor alle feirer tidenes jul. Det er noe med det å se en film som er så dårlig at den blir bra, og her er julefilmsjangeren god!

Charlotte Knutsen

Kommentarer

kommentarer