Det sier Vinterlekene-sjek Espen Holst Wiik. Vinterlekene er et arrangement på Gol for studenter ved Universitetet i Bergen, primært fra fakultetene SV, MatNat, Psyk.Fak og HF. Det går av stabelen 16-18. april. Så langt er kun 180 av 250 billetter solgt, og bare åtte av dem har blitt kjøpt av HF-studenter. Det betyr at 72 prosent av billettene er solgt, og av disse igjen, har 4.4 prosent blitt kjøpt av HF-studenter.

HF er med på å arrangere Vinterlekene for første gang i år. Wiik mener imidlertid det er flere ting som tyder på at antallet vil øke ved senere arrangementer.

– Vi var litt sent ute med å henge opp plakater, og HF fikk færrest plakater av de fire fakultetene i år, så promoteringen kunne absolutt vært gjort bedre. Samtidig ser vi at DAG1UiB gikk veldig bra på HF, så vi håper at det er en endring på gang i arrangementskulturen på fakultetet, sier han.

Årlig nedgang i billettsalg

Trenden med sviktende billettsalg har pågått i flere år, forteller Wiik videre.

– Vi har sett en nedgang på ca 20 solgte billetter i året, noe vi håper å få snudd. Vi har konkurrert med andre arrangementer som for eksempel UKEN. Det er mange ting studentene får tilbud om å være med på.

– Billettene koster 1850 kr for en helg, noe som er mye for en student. Tror du det har noe å si for billettsalget?

– Absolutt. Samtidig er vi over tusen kroner billigere enn lekene på BI, så vi er ikke blant de dyreste.

På Jussen selges alt ut første dag

Philip Dang, PR-ansvarlig for JVL, Juridiske vinterleker, forteller at de snarere har det motsatte problemet når det kommer til billettsalg. JVL har 150 billetter å selge, og alle blir revet bort første dagen.

— Vi har vurdert å promotere mindre før kommende vinterleker. Sånn som det er nå, står folk i kø fra klokken halv fem om morgenen og det er i teorien utsolgt før salget begynner, forteller han.

Billettene til JVL kostet i år 2220 kr for medlemmer av jussforeningen, altså i underkant av 400 kr mer enn hos Vinterlekene. I tillegg til det billetten hos Vinterlekene inkluderer, har JVL også heiskort, goodiebag, gratis inngang på badeland og alle måltidene under oppholdet.

Dang mener dette kommer av dyktige JVL-styrer som starter med arbeidet tidlig, og har forhandlet frem gode avtaler over flere år. I tillegg blir de sponset av advokatfirmaet Haavind.

Dyrere billetter

På spørsmål om hva Vinterlekene har gjort for å gjøre billettpakken så attraktiv som mulig, forklarer Vinterlekene-sjef Wiik at de blant annet har ferdigstilt flere av arbeidsoppgavene på forhånd. Det har de gjort for å unngå hastegebyrer, og kuttet i budsjettet til innkjøp av konkurransepremier. Likevel innrømmer han at billettene har blitt dyrere de siste årene.

– Vi fikk mindre støtte fra fakultetene i år, noe som gjorde at prisene måtte heves, sier han.



I tillegg peker han på at flere eksterne sponsorer har falt av, noe som også har medvirket til økt pris.

– Det er vanskeligere for oss å få direkte støtte fra næringslivet, slik som de får hos jussen. MatNat pleide å få sponsormidler fra oljebransjen, men dette har det blitt mindre av de siste årene, forklarer Wiik.

– Vært vanskelig å promotere

– Hva har jussen gjort riktig, som Vinterlekene ved de andre fakultetene ikke har klart?

Dang trekker frem fordelene ved at det hele foregår på ett og samme fakultet

– På jussens vinterleker kjøper man billett i visshet om at andre man kjenner også kommer til å gjøre det. Det er et veldig godt samhold på fakultetet som gjør arrangementet vellykket år etter år, sier han.

Wiik mener tilsvarende at det har vært vanskelig å promotere på fire fakulteter samtidig

– Det er mange forskjellige bygninger, og vi har måttet prioritere hvor vi skal henge plakater, dele ut flyers og gå inn i forelesninger.

Samtidig ser han mange fordeler med det å ha deltakere fra forskjellige studiesteder

– Det blir et supert arrangement der man vil møte folk fra mange forskjellige studieretninger. Vi gleder oss veldig.

Idet intervjuet er over, slenger Wiik inn en siste kommentar

– Ikke glem å skrive at det fortsatt er ledige billetter!

