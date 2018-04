Onsdag gikk arrangementet «Meet Snowden» av stabelen i Universitetsaulaen i Bergen. Møtet var arrangert av Studentersamfunnet i Bergen og Amnesty, og køen var lang en halvtime før start.

Edward Snowden var med på møtet via Skype. Et av formålene med onsdagens arrangement var at Snowden skulle svare på spørsmål fra salen, etter en samtale med en moderator.

I forkant vekket arrangementet også stor interesse på sosiale medier. Onsdag hadde over tre tusen mennesker trykket «skal» eller «interessert» på Facebook.

– Populariteten skyldes nok at dette først og fremst er en internasjonal kjent person. Videre har han en spesiell historie, hvor han har tatt på seg et stort personlig ansvar for å fortelle hvordan han mener det internasjonale samfunnet overvåkes, sa Samfunnet-leder Oda Bjerkan, i forkant av møtet.

