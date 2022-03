Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Koffein fungerer som en frigjørelse fra trøtthetens jernhånd i hverdagen. Men det som kan være din Max Manus om morgenen, kan vise seg å være Vidkun Quisling når det nærmer seg tid for å bysselalle. Derfor presenterer jeg: kunsten å konsumere koffein.

En kopp kaffe om morgenen kan gi deg en eufori på lik linje med hodebunnsmassasje hos frisøren. Morgenkaffen i sin simpelhet, gir deg et par etterlengtede, rolige minutter med tilfredsstillelse før du begir deg ut på dagens gjøremål. Men! En kopp for mye kan resulterer i et svimlende og ristende ubehag. Derfor har jeg dette å si mens jeg peker på deg med en virtuell pekefinger: «Drikk med måte!»

Timing is key! Jeg har selv som hovedregel at alt konsum av koffein etter slaget 16 er uaktuelt. Det verste som finnes, sidestilt med å sitte på bybanen, er å ikke få sov. En kopp med kaffe på kvelden kan ene og alene ødelegge nattesøvn og dermed hele morgendagen. Det er derfor viktig å ta en ekstra titt på armbåndsuret når du tenker «bare én kopp til».

Med alder kommer erfaring. Dette gjelder også med koffein og hvordan man reagerer på det. La meg gi et eksempel. Ungdommer blir hyperaktive og energiske etter koffeinkonsum. Om de drikker to Red Bull i forkant av en bursdagsfest, blir det så vill stemning at man nesten skulle tro det var Boris Johnson sin koronafest.

For de eldre derimot, er kaffe og kake på kvelden vel så viktig som kaffe om morgenen. Og det preger ikke nattesøvnen nevneverdig. Jeg har selv opplevd at min bestefar kjører på med en Irish Coffee etter middag på Gran Canaria før han tar seg en ettermiddagslur. Deretter blir det kaffe og kake, og så hopper han rett til køys. Vi som studenter er nok ikke helt der enda.

Koffein kommer i alle slags former. Det finnes i kaffe, te, brus, energidrikker og i pilleform. Det konsumeres av alle slags type mennesker. Jeg kan for eksempel vedde på at dagen ikke blir den samme for mesterhjernen bak det dødelige Nokas-ranet og nåværende sjakkekspert David Toska, dersom han ikke får sin daglige kopp kaffe. Koffein er overalt og konsumeres av alle. Det er derfor viktig å være bevisst mengden man får i seg.

