Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Nå som smitteverntiltakene er en saga blott og samfunnet igjen har åpnet opp sine fysiske rom, har de høyere utdanningsinstitusjonene besluttet å redusere tilbudet med digital undervisning.

Dette gjelder både strømming og opptak av forelesninger, samt digitale seminar.

I denne utgaven av Studvest kan du lese om hvordan debatten om dette utspiller seg på to av Bergens største studiesteder: Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen (UiB).

På NHH vil forelesere stå fritt til å legge ut deler av forelesningene de holder. Standarden vil ikke lenger være strømming og opptak av undervisning, og gamle opptak av forelesninger skal slettes ettersom de er «utdaterte». Det forklarte Stig Tenold, prorektor for utdanning ved NHH til Bergens Tidende. På UiB er det opp til foreleserne selv om de ønsker å legge til rette for hybrid undervisning eller ikke.

Studvest mener at veien mot et mer begrenset digitalt tilbud er rett vei å gå for de høyere utdanningsinstitusjonene.

Det digitale tilbudet har riktignok vært gunstig for mange studenter som enklere har kunnet kombinere studieprogrammet med deltidsjobb, internships og flere frie studiepoeng utenbys: Man får en større fleksibilitet i hverdagen.

Men den digitale hverdagen har også vært preget av svarte skjermer, avslåtte mikrofoner og manglende kontakt med medstudenter i tidsrommet rundt forelesningene. Den tilgjengeligheten og fleksibiliteten som den digitale undervisningsformen tilbyr går i for stor grad utover studentenes læring og sosiale liv på campus.

Med budskap om «å ta campus tilbake» i etterkant av pandemiens smittevernregime, skal også fysisk deltakelse i undervisningen tilbake. At institusjonene nå velger å kutte ned på det digitale læringstilbudet, er et steg i retningen av å gjøre campus mer levende. Det er bra, selv om hverdagen for studentene blir litt mindre fleksibel.

NHH-prorektor Tenold kom med en spissformulering til Bergens Tidende 28. august: «Vi ønsker ikke et studium der studentene sitter hjemme og vurderer om de skal se på Netflix eller forelesning.»

Til K7 Bulletin beklaget han denne formuleringen, men Tenold har like fullt et poeng: Det er lettere å følge med på og delta i undervisningen når man ikke skjermes bak skjermen.

Det betyr ikke at det aldri skal streames igjen, men ved å legge seg på en begrenset digital linje vil studentene raskere «ta campus tilbake».

Flere institusjoner hadde såkalte hybride undervisningstilbud før pandemien. Da foregår undervisningen både fysisk og på skjerm. Studentene kan dermed følge med både hjemmefra og i lesesal.

Hadde det digitale og hybride undervisningstilbudet utviklet seg på samme måte om det ikke hadde vært for pandemien? Hadde alt blitt strømmet og tatt opp, slik mange tar til orde for at skal gjøres nå? Trolig ikke. Pandemien satte rekordfart på digitaliseringen, og det er naturlig at det skaleres tilbake.

Det burde lønne seg for studenter å delta fysisk. Da bidrar man nemlig til hele læringsmiljøet, i tillegg til egen utdanning. Så bør digital undervisning brukes der det er gunstig: Det bør være unntaket, heller enn regelen.

Kommentarer

kommentarer