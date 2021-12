Kvarteret brøt sine egne vedtekter for gjennomføringen av ekstraordinær generalforsamling. Nå bekrefter kontrollkomiteen at valg og vedtak fra møtet vil regnes som gjeldende.

Torsdag 25. november avholdt Det Akademiske Kvarter en ekstraordinær generalforsamling, etter at den ordinære generalforsamlingen, av flere grunner, ikke ble fullført.

På den ekstraordinære generalforsamlingen klarte de ikke å samle de 100 stemmeberettigede delegatene som må til for å gjøre møtet vedtaksdyktige. Da besluttet styret at møtet likevel skulle gjennomføres som normalt.

Det var da usikkert om vedtakene fra møtet faktisk ville bli stående, ettersom det var færre enn 100 stemmeberettigede til stede.

På en tekstmelding til Studvest tirsdag ettermiddag bekrefter nå avtroppende leder for styret i Kvarteret, Jógvan Helge Gardar at kontrollkomiteen ikke har valgt å underkjenne valg eller vedtak generalforsamlingen. Alle de besluttede vedtakene fra møtet vil derfor være gjeldene.

– Andre alternativer virket mindre demokratiske

Avtroppende leder i Kontrollkomiteen, Steinar Aursland, forklarer at hverken kontrollkomiteen eller noen andre har som funksjon å godkjenne Generalforsamlingen. Kontrollkomiteen har mulighet til å underkjenne vedtak.

– Hvorfor har dere ikke valgt å underkjenne noe fra generalforsamlingen selv om det var færre enn 100 stemmeberettigede til stede?

– Det er det flere grunner til. Generalforsamlingen tok aktivt stilling til det dette spørsmålet. Da stemte 74 for og 1 i mot å gjennomføre. Så så vi på alternativer, men det virket vanskelig å gjennomføre enda en generalforsamling ettersom det er sent i semesteret, mange har eksamen og mange reiser hjem. Vi så på andre alternativer, men de virket mindre demokratiske enn å la vedtakene og valget stå som det var, sier Aursland.

Ny leder og fusjonsavtale

Følgende betyr dette blant annet at Sara Karoline Mørland kan bekreftes som ny leder for styret for Det Akademiske Kvarter.

I tillegg betyr det at Kvarterstyret nå er gitt mandat av Generalforsamlingen til å utarbeide en avtale om fusjon med Driftsorganisasjonene (DORGene).

Dette markerer ett steg nærmere en fusjonering mellom Kvarteret og de tilhørende DORGene, altså Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb.

Forslag ble lagt frem i 2020, og har møtt både støtte og motstand.

