Ideen har ligget i luften lenge, men onsdag 22. oktober var det ikke lenger bare rykter. Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb kan potensielt slå seg sammen med Det Akademiske Kvarter.

I så fall får Bergensstudenter sitt eget Samfundet à la Trondheims studenthus.

Behov for endring

Onsdag 22. oktober la et selvstendig utvalg bestående av representanter for hver aktuelle organisasjon fram sin kartlegging av driften til Det Akademiske Kvarter. Rapporten beskriver en stabil, men stagnerende økonomisk situasjon for Det Akademiske Kvarter hvor driftsorganisasjonene (DORGene) står for stadig mindre av inntektene. Færre arrangementer og større avstand mellom hver store konsert fører til krympende totalsalg.

I tillegg fremhever utvalget manglende felles mål, rivalisering og et vanskelig samarbeidsmiljø mellom både DORGene seg imellom og mellom DORGene og Det Akademiske Kvarter.

Av rapporten framgår det at det kan oppleves «som et klasseskille mellom Det Akademiske Kvarter og DORGene» og at «alle er i konkurranse i det daglige og på kort sikt». På lengre sikt er alle imidlertid avhengige av at alle gjør det bra, skriver utvalget.

Rapporten presenteres i dag klokken 17.00.

Bergen kan få Trondheim-organisasjon

Utvalgets hovedanbefaling for å løse de ovennevnte problemene er, som de selv skriver, «nokså radikalt». Det foreslås nemlig en sammenslåing av driftsorganisasjonene Studentersamfunnet, ASF, RF, Studentteateret Immaturus, og Bergen Filmklubb med Det Akademiske Kvarter.

Dette betyr en potensiell lignende struktur for studentkulturen som Studentersamfundet i Trondheim.

STØRRE STUDENTHUS. Det Akademiske Kvarter kan slå seg sammen med sine driftsorganisasjoner. ARKIVFOTO: SESILIE BJØRDAL

De involverte studentorganisasjonene – slik vi kjenner dem – vil ikke lenger eksistere som selvstendige organisasjoner, men som sentrale grupper under Det Akademiske Kvarter.

Studentersamfunnet i Bergen, RF, ASF, Bergen Filmklubb og Studentteateret Immaturus må selv vedta om de ønsker å gå inn for en fusjon.

Norges beste studenthus?

Fordelene ved en eventuell sammenslåing vil, ifølge utvalgets rapport, være sterkere økonomiske muskler som kan muliggjøre en mer ambisiøs og langsiktig planlegging for Bergens studentkultur.

En eventuell sammenslåing kan få store konsekvenser for Bergens studentliv.

Nye konsertsaler, utvidelser og oppkjøp av nabogårder nevnes som muligheter ved en sammenslåing. Videre nevnes det at større økonomiske midler gjøre det mulig å hente inn enda større artister til konserter for Bergens studenter.

STØRRE ARTISTER. Julie Bergan på Kvarteret i mars 2018. ARKIVFOTO: Nora Elvestad

Med Studentersamfundet i Trondheim som framtidig hovedkonkurrent, mener utvalget at det å bli «Norges beste studenthus» kan være innenfor rekkevidde.

Samtidig drøftes ulemper og farer ved en sammenslåing, hvor særlig to punkter er sentrale for de tradisjonsrike driftsorganisasjonene; identitetstap og tap av redaksjonell frihet.

Dette tenker de involverte organisasjonene

Studvest har tatt kontakt med de involverte studentorganisasjonene for deres umiddelbare tanker og reaksjoner til rapporten og forslaget.

Ane Sandvik Arnestad, leder for Det Akademiske Kvarter, sier dette er en spennende tanke.

– Hvis alle går med på det tror jeg det praktisk lar seg gjennomføre, sier Arnestad.

OPTIMISTISK. Leder for Det Akademiske Kvarter, Ane Sandvik Arnestad, synes tanken om sammenslåing er spennende. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Selv om Arnestad ikke ønsker å ta stilling til forslaget enda, er hun optimistisk til Det Akademiske Kvarters framtid, uavhengig om fusjoneringen gjennomføres eller ikke.

– Jeg ønsker at Det Akademiske Kvarter skal fortsette å være alle studentene i Bergen sitt kulturhus.

Teatersjef for studentteatret Immaturus, Arne Campbell, er imidlertid ikke umiddelbart positiv til forslaget, til tross for gode forslag.

– Dette er en drastisk løsning. Det kan løse mange av problemene, men det kan også skape nye problemer som ikke kommer frem i rapporten, tror han.

FORTSETTER UANSETT. Teatersjef for Immaturus, Arne Campbell, er ikke umiddelbart positiv til forslaget, men det er heller ikke utelukket. FOTO: Jonas J. Eian

Teatersjefen sier det fortsatt er spørsmål som må besvares og er spent på kveldens rapportpresentasjon.

– Vi vil fortsette med teater uavhengig av om forslaget går gjennom eller ei, sier han.

Det totale kulturtilbudet viktigst

Studentersamfunnet i Bergen er byens eldste studentorganisasjon. Leder Ingvild Hagesæter forteller at deres styre er positive til å prøve det – men det med forbehold.

– Vi ville, uavhengig av organisasjonens historiske bakgrunn og egenart, vært hyklerske dersom vi ikke ville prøve å gjøre studentkulturen bedre.

Hagesæter uttrykker høy tillit til utvalgets arbeid, og har tro på at forslaget ikke ville blitt utarbeidet dersom man ikke tenkte det vil gagne alle.

BEHOLDE TRADISJONER. – Det er vi som skal feire hundreårsjubileum om noen år, slår Samfunnet-lederIngvild Hagesæter fast. ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson

Likevel står heller ikke Hagesæter og Studentersamfunnet uten bekymringer.

– Det vi er mest redd for er å miste organisasjonskultur og tradisjoner. Det er vi som skal feire hundreårsjubileum om noen år, slår hun fast.

Hagesæter utdyper videre at redaksjonell frihet, fortsatt stor takhøyde for meningsytringer og ivaretakelse av Samfundets interne sosialkultur er kriterier for en eventuell sammenslåing.

– Hvordan den interne strukturen er, er én ting. Det viktigste er at det totale kulturtilbudet består.

– Uunngåelig på sikt

Edvin Tønder, leder i Aktive Studenters Forening, mener en sammenslåing med Det Akademiske Kvarter er uunngåelig på sikt.

– Med alle utfordringene som har vært, gir dette mening.

UUNNGÅELIG. Om foreningskulturen skulle vannes ut over tid, så får det være, mener ASF-leder Edvin Tønder. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

Han virker ikke like bekymret for noe endring i internkultur som Samfunnet-leder Hagesæter.

– Foreningskulturen er jeg ikke så bekymret for. Og om det skulle vannes ut over tid, så får det være. Vi skal nå diskutere dette på neste styremøtet, og skal prøve å komme til en avgjørelse om dette, sier Tønder.

Ser flest argumenter imot

Mari Evjen er visepresident i Bergen Realistforening (RF), som med 18 aktive medlemmer er den minste av DORGene til Det Akademiske Kvarter. Hun er skeptisk til forslaget om en sammenslåing.

Mens Det Akademiske Kvarters driftsrapport nevner bookinger av større artister som et mål, har RF tradisjon for å booke mindre kjente navn.

– Det er selvfølgelig bra for Bergen som konsertby om vi får flere store konserter, men vi vil fortsette å være en scene for mindre artister som vil opp og fram. Vi er redde for at vi mister denne identiteten dersom vi blir underlagt Det Akademiske Kvarter, sier Evjen.

SKEPTISK. Visepresident i Bergen Realistforening Mari Evjen er bekymret for organisasjonens identitet ved en eventuell sammenslåing. FOTO: Privat

– Vi er så små, så jeg ser ikke for meg at vi får like mye myndighet dersom vi skal gå inn i Det Akademiske Kvarter. Jeg er redd for at vi blir en bitteliten del av et konglomerat av en organisasjon.

Inntrykket etter møtet i går er at en sammenslåing er utelukket for RF sin del, forteller Evjen.

– Om de kommer med gode argumenter i kveld, er vi åpne for å høre på dem. Men til nå ser vi flest argumenter imot.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer