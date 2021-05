Universitet i Bergen (UiB) har denne uka innført et reserveringssystem for å bruke lesesaler og biblioteker. Dette har ikke falt i smak hos alle, og flere studenter synes beskjedene har vært alt for uklare.

Mandag 3. mai ble det innført et nytt system for booking av leseplasser ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det nye systemet innebærer at man kan bestille plass kun fire dager i forveien med bare åtte timer og fire reservasjoner om gangen. I tillegg kan man totalt bare ha 20 timer reservert samtidig.

Reservasjonene kan legges inn i samme portal som rombestillinger. Man må også skanne en QR-kode festet på plassen innen 30 minutter etter at reservasjonstiden startet.

Hvis du planlegger åtte timer på lesesalen, vil dette i praksis si at du bare kan bestille 2,5 dager frem i tid. I mellomtiden risikerer man at de neste dagene blir fullbooket før man har mulighet til å fornyer reservasjonen. For å utnytte alle de fire dagene kan man reservere maks fem timer pr. dag.

Midt i eksamensstresset

Studvest møtte lektorstudentene Jenny Abrahamsen, Synne Andersen og Sarah Idsøe i kantina utenfor biblioteket til fakultet for historie og filosofi (HF). Studentene fikk tildelt eksamen i dag tidlig, og forteller at de ble stressa da beskjeden om booking kom senere på mail.

– Nå er mye fullt og man får heller ikke booket mer. Det er ikke sikkert vi får en plass til å skrive eksamen, sier Andersen.

Abrahamsen uttaler at det er en mulighet at mange bestiller plasser i panikk etter å ha fått beskjeden, slik at flere plasser enn nødvendig kastes bort.

MIDT I EKSAMEN. Synne Andersen og Jenny Abrahamsen hadde begynt på eksamen da de fikk beskjed om at man måtte begynne å reservere leseplasser.

Idsøe forteller at hun synes førstemann til mølla-prinsippet er en mer rettferdig ordning, og Abrahamsen legger til at de som ikke har fått beskjed fort kan havne langt bakpå.

– Man risikerer jo også å stå uten plass når man har brukt opp timekvoten sin, sier Idsøe.

Les også: Kollektivet i Bergen ble byttet ut med campingvogn

– Måtte spørre sjefen

Kristine Hegreberg studerer sosiologi på UiB, men jobber også som smittevernvakt.

Hun forteller at HF-biblioteket er det eneste stedet man ikke trenger å booke plass, men at hun opplever at mange studenter som har kommet hit i dag først har fått beskjeden rundt 10-tiden.

– Mange har kommet og spurt om man kan bestille plass her, sier hun.

FORVIRRET. Smittevernvakt Kristine Hegreberg forteller at ansatte ved UiB har heller ikke oversikt over systemet ennå.

Hegreberg forteller at hun fikk vite om bestillingssystemet av en studievenn i helgen, og at man måtte forberede seg på et leseplasskaos til uka. Smittevernvakten måtte selv spørre sjefen om hvordan systemet fungerer.

Hegreberg uttaler også at det kan bli vanskelig for mange å få tak i leseplasser.

– Det går jo an å avbestille hvis man går tidligere, men er man sikker på at alle gjør det?

Beskjeder og frustrasjon svirrer rundt på Jodel

På UiB sine flere jodelkanaler er det tydelig å se at mange uttrykker stor misnøye over systemet. Flere anonyme skriver at de ikke har fått med seg beskjeden og at kommunikasjonen fra universitetet er for utydelig.

JODEL. Anonyme studenter på Jodel uttrykker stor misnøye over det nye reserveringssystemet.

«Skjønner ikke hvordan de kan innføre et nytt system uten å publisere informasjon om det?» og «UiB så virkelig undersøkelsen fra SHOT og tenkte hvordan kan vi gjøre studentenes hverdag enda jævligere?», er to av postene man kan lese på Jodelkanalen for jusstudenter ved UiB, @dragefjellet.

Jusstudent Gustav Ruthjer Woier forteller at han fikk en mail før helgen fra dekanen om at bestillingen er utsatt, men fikk skaffet seg plass på grunn av Jodel.

– Mailen sa det var utsatt, men jeg bestilte plass etter å ha lest det på Jodel, forteller han.

PLASSRESERVASJON. Gustav Ruthjer Woier rakk å reservere leseplass.

Les også: Lågaste valoppslutnad på fleire år

Vanskelig å få plass

Studentene Madeleine Mathisen, Ingunn Vedeler Nilsen, Gabriella Øyen og Ragna Fyhn spiser lunsj utenfor SV-biblioteket og opplever også systemet forvirrende.

De forteller at de ikke visste at de måtte reservere plass da de kom til biblioteket i dag tidlig, men fikk tildelt noen plasser siden det ikke var fullbooket.

Nilsen forteller at det blir vanskelig å få tak i en plass når man kun kan bestille 20 timer om gangen.

Studentene har heller ikke fått bestilt for de neste dagene, og minner hverandre på at man må huske å booke et sted til eksamen.

EKSAMENSLUNSJ. SV-studentene Madeleine Mathisen, Ingunn Vedeler Nilsen, Gabriella Øyen og Ragna Fyhn visste ikke at de måtte reservere plass før de kom på biblioteket i dag.

Har vært et ønske fra studentene

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, forteller til Studvest at hun er kjent med at dette er løsning som har blitt diskutert over tid.

– En grunn til at systemet kommer så sent i semesteret er at vi har jobbet med at personvern skal være godt ivaretatt. Vi har tatt en del runder på det juridiske der.

Hun uttaler at studentene skal ha fått beskjed fredag ettermiddag på mail, men beklager om dette har kommet sent til studentene.

– Vi har valgt å innføre systemet først og fremst fordi det har vært et ønske fra studentene, og vi har blant annet samarbeidet med arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Særlig nå i koronatiden har mengden arbeidsplasser vært begrenset. Det er viktig for studentene å vite at man har en leseplass når man kommer på campus.

Samdal legger til at ordningen gir et godt grunnlag for smittesporing, slik at eventuell smitte raskt kan stoppes.

Hvorfor er det hensiktsmessig å bare kunne reservere 20 timer om gangen?

– Den problemstillingen er det viktig for oss å få en evaluering på, slik at det blir mest mulig forutsigbart for flest mulig. Hvis det viser seg at vi har god kapasitet bør det kunne være rom for å bestille for en lengre tidsperiode, uttaler hun.

Viserektoren forteller at det er viktig for universitetet å få tilbakemeldinger fra studentene om hvordan de opplever systemet.

Les også: Studenter har fått én million til å hjelpe syke barn

Les også: Hatten på statuen, så er festen i gang

Kommentarer

kommentarer