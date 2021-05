Tre sommerkledde finske utvekslingsstudenter med hvite hatter i hendene vasser rolig gjennom fontenevannet på Torgallmenningen. Så klatrer de opp på det rungende Sjøfartsmonumentet. Det er fredag ettermiddag og siste dag i april. I morgen er det 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag.

– Kom nærmere, roper Kati Vinnikainen (25) til en folkemengde på rundt 15 stykker, mens hun finner balansen ved siden av en statue.

MINNESMERKE. Sjøfartsmonumentet står som minne om sjøfolk som falt i første verdenskrig. Da krigen var over hadde Norge mistet totalt 893 skip og over 2000 sjøfolk, mange av dem bergensere.

Ved hennes side står også Iida-Maria Kohvakka (25) og Iiro Laitinen (25). Vinnikainen og Kohvakka studerer handel og er på utveksling til henholdsvis NHH og UiB, mens Laitinen er på utveksling gjennom juss.

– Alle vet hva som skjer nøyaktig klokka seks finsk tid, proklamerer Vinnikainen til de rundt 20 frammøtte av utvekslingsstudenter. Noen er finske, noen fra andre land.

FOLKEFEST. Rundt 20 studenter møtte opp for å markere starten av Vappu-feiringen i går ettermiddag.

I en tale som går på både finsk og engelsk deklarerer Vinnikainen og Laitinen feiringen av Vappu for åpnet, med all den feiring og de rampestreker som følger med.

– Tiden er inne for å sparke i gang Vappu-rampestrekene. I dag skal vi feire det tette studentsamholdet her i byen, den nærstående sommeren og vår finske gledesfestival, erklærer hun.

– Uten mer om og men, la oss starte!

KLOKKA SEKS PRESIS. Idet klokka slår seks finsk tid, plasserer de finske utvekslingsstudentene (f.v.:) Kati Vinnikainen, Iida-Maria Kohvakka og Iiro Laitinen lua på statuen.

Idet klokken slår 18.00 finsk tid, eller 17.00 her i Bergen, plasserer Laitinen den hvite hatten høytidelig på hodet til statuen, og folket jubler.

Studentenes feiring

Vappu, eller Valborgsnatten, foregår natt til 1. mai og er opprinnelig en katolsk feiring av Sankt Valborg. I moderne tid er det derimot studentene og de unge som har tatt over feiringen. Dagen handler ifølge Kohvakka om å feire våren, glede og starten på sommeren.

– Vi må vente til statuen har fått på seg hatten før vi kan ta på vår egen, forteller Kohvakken.

VIKTIG LUE. «Studentmössan» er et sentralt element under Vappu.

Den hvite hatten, kalt «studentmössa», får alle finner utdelt når de fullfører videregående. Den er ifølge Kohvakka et viktig symbol for studenter.

Vanligvis feires dagen med titusener samlet i Helsinki sentrum hvor feiringen igangsettes av at Havis Amanda-statuen, en havfrue i bronse midt på torget i hovedstaden, blir påsatt en slik studentlue.

Skøyerstreker hører med

Utvekslingstudentene er tradisjonen tro også her i Bergen. De finske studentene forteller at de har et lite, men sterkt miljø i Bergen. Vappu er en god anledning til å samle både finske og andre utvekslingsstudenter for mye moro.

De vasser forsiktig tilbake på trygg grunn og forteller at pek og skøyerstreker vanligvis er en del av dagen. Fontenene fylles gjerne med skum og badende studenter. På Torgallmeningen 30. april tar de det ikke fullt så langt.

STARTSKUDD. Hatten skal plasseres på statuen før festen kan starte på ordentlig.

– Vi ville ikke forstyrre resten av byen for mye, sier Vinikainnen og ler.

Rundt henne tusler bergensfolket sakte forbi og titter bort med et nysgjerrig blikk.

Laitinnen forteller at det også feires 1. mai og arbeidenes dag i Finland, men at for studentene er det Vappu som tar fokuset.

– Studentene har vel stjålet feiringen fra arbeiderne, sier hun.

LYKKELIG. Finnene er flere ganger blitt kåret til verdens lykkeligste folk.

– De sier Finland er verdens lykkeligste folk, sier Vinnikainen.

– Vel, hvis det stemmer, så er det denne dagen som gjør det!

