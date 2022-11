Nå skal det koste 24 kroner for studenter med enkeltbillett med Skyss.

Enkeltbilletter på Skyss vil nesten halveres for studenter. Den lavere prisen vil gjelde for helttidsstudenter til og med 29 år.

Det kom frem da budsjettet for Vestland fylke ble lagt frem i dag tidlig. Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Kristelig Folkeparti (KrF), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V) og Arbeiderpartiet (Ap) sitt budsjett ble vedtatt innstilt av finansutvalget tirsdag morgen.

Den billigere billetten kommer som en del av en større satsing på kollektivtransport. Hele forslaget skal vedtas i fylkestinget i desember.

Prisreduseringen vil tre i kraft når Skyss justerer takstene sine i februar. Fylket går også inn for å «fryse» de andre prisene frem til sommeren, slik at de ikke kan økes som følger av prisveksten.

Ida Lutro, leder i Velferdstinget Vest, er veldig fornøyd med et gjennomslag som har blitt arbeidet for i mange år.

ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

– Derfor er det fantastisk at fylket nå lytter til ønsket om billigere enkeltbilletter.

Studentene i møte

– Dere møter tøffe tider dere også. Vi har honnørbilletter allerede. Nå blir studentbillettene 60 prosent av enkeltbillett. Det er å bidra i hverdagen, sier Geir Kjell Andersland i Venstre til Studvest.

Fylkespolitikerne forteller at studentene har vært tydelige i denne saken.

– Det er veldig fint å endelig kunne gi litt studentene. Her har Velferdstinget Vest og studentene jobbet godt over tid og etterspurt dette. Vi er glade for å komme studentene i møte, sier Marthe Hammer fra SV.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er også godt fornøyd med innstillingen.

Geir Kjell Andersland (V), Marthe Hammer (SV) og fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er godt fornøyde med gjennomslaget. FOTO: Erik Stolpestad

– Det er en solid satsing på kollektiv her. Vi har prioritert studentene og familier. Det er en sosial profil i denne satsingen.

– Dette vil hjelpe studenter som mer enn mange andre sliter økonomisk for tiden. Mange studenter i Bergen tar ikke buss så ofte at månedskortet hjelper. sier hun og legger til:

60 prosent av vanlig pris

Den lavere prisen for studentene vil koste fylket omtrent fire millioner kroner.

Per dags dato koster enkeltbillett for studenter 40 kroner – det samme som voksenbilletten.

24-timersbilletter koster også det samme for studenter og voksne. Det lønner seg å kjøpe studentbillett ved 7-dagers-, 30-dagers- og 180-dagersbillett.

