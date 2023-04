Ta en velfortjent pause fra semesteret og finn frem den gode feriefølelsen med disse Anton Berg-eggene av noen sanger. Akkurat som påskeegget du ønsker deg, er disse marslåtene en saling blanding av godbiter.

Hudkreft – Salamander

Hudkreft sin nyeste singel sparker hardt fra seg. Med sin fengende punk slår de til igjen med «Salamander» og leverer tekster du fort kjenner deg igjen i. Har vi ikke alle kommet til et bristepunkt i vårsemesteret og er i ferd med å knekke av frustrasjon nå? Hudkreft setter ord på følelsene dine med strofene: «Kan du gi meg et svar? Før jeg klikker!» og «Gi meg morfin, til jeg hoster opp slim!». La sinnet ditt slippe fri til de raske rytmene og la det rå gitarspillet senke punkens ro over deg. Slipp ned håret, skrik ut teksten og dans til svetten renner.

Synne Sørgjerd – Siden du dro

Man skal jammen være trygg i seg selv for å synge en låt så lystig som denne. Her skildrer nemlig Synne Sørgjerd store livsendringer og sørgmodige konsekvenser i tidenes mest motiverende, positive og up-beat poplåt. «Ikke ta meg for en tapt sak, jeg tåler mer enn du tror» går teksten mens hun vrir om et vanskelig brudd til en virvelvind av inspirerende driv for selvutvikling og feiring av livet selv. Så sitt ikke inne i påsken og vær deppa – sett heller på Synnes behagelige og tiltalende stemme. Fort og lekent triller det ut uforventede tekstfraser, og du kan drømme deg inn i en musikalsk sky av pastellfarger.

Drongo – Laks

COVER ART: Flu Hartberg

Pleier du å synes påskekrimmens spenning er for kort? Da vil du storkose deg med «Laks». Denne 7 minutter og 33 sekunder lange låta vil ikke kjede deg. Med et raskt tempo og både skiftende og repetitivt lydbilde, trollbinder Drongo deg i en absurd eufori. Med svært lite tekst snakker låta for det meste for seg selv, men når den sparsommelige linjen «Dans med oss!» blir sunget har du ikke annet valg enn å føle spenningen stige og la dansefoten gå. Lista over lydbilder og instrumenter er lang og ørene dine er ikke arbeidsløse et sekund når denne banger’n blir satt på!

Yngvil – Ingenmannsland

FOTO: Morten Brun

Vil du heller flykte inn i en uforstyrret ro i påsken? Da er Yngvil her for deg med en myk, behagelig og fengende låt. Med et visesangkompleks med preg av jazz omhyller hun deg med fløyelsmyk sang og simple ord. Enkle gitarakkorder og bass danner et vakkert lydbilde før bandet gradvis kommer på banen med mykt pianospill og en digg trommegroove. Om sjelefred kan fanges i et notebilde har definitivt Yngvil greid det. Med teksten som sier: «Jeg er ingenmannseie, danser i ingenmannsland» og «Kan du vise meg veien hjem til deg?» skaper hun en gyllen middelvei mellom en kjærkommen ensomhet og en beundringsverdig trofasthet til en annen.

Lekende Lett – Pushe På

FOTO: Linn Heidi Stokkedal

Bergensdoen er tilbake og de pusher på, for å si det mildt! Her leverer Lekende Lett fete rytmer og avhengighetsskapende tekst som får deg til å undre om du hørte helt riktig. Den gjentagende beaten blir ikke kjedelig med det første og gjør det vanskelig å sitte stille. Mer motiverende tekst skal du lete lenge etter, for vokalist Synne Sofi Bårdsdatter Bønes forteller deg følgende: «Ka skal man gjøre då? Pushe, pushe, pushe på!» Og med linjer som: «Repetisjon er god progresjon» får man lysten på livet tilbake. Dette er en skikkelig partylåt og krever et trykk på repeat-knappen.

Kaja Gunnufsen – Jazzing med Kaja

Drit i påskeegget og finn frem rytmeegget, hvis du skal klare å holde følge med jazzingen til Kaja! Med lekker gitarklimpring, rytmeegg, digg basslinje med god groove er du fort blitt del av bandet til Kaja Gunnufsen. Med en svært unik stemme leverer Kaja tekster som: «Tenk at jeg har blitt tobarnsmor, tenk at influencer er et ord!» og «Pleide å ha store drømmer, nå tenker jeg kun på interiør og død, å herregud!». Med komikk og selvinnsikt jazzer Kaja Gunnufsen frem en låt som setter livet i perspektiv, og som er en av de bedre låtene i ny norsk musikk nå. Perfekt å ta med seg inn i påsken!

