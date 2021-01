2. januar kom regjeringen med bestemmelsen om at universiteter og høyskoler ikke skal ha fysisk undervisning før 18. januar. I den forbindelse ba de også studentene holde seg hjemme til de starter med fysisk undervisning.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i regjeringens pressemelding.

Videre oppfordret han alle som dro bort fra studiestedet sitt på julefeire, om å unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake.

Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder for Studentparlamentet ved UiB, reagerer på både tiltaket og tidspunktet det ble annonsert på.

– Klokken 23 på lørdag kveld kom Henrik Asheim med anbefalingen til studentene om å ikke reise tilbake til studiestedet sitt. Det er stigmatiserende ovenfor studentene som gruppe, upraktisk og uproft.

Sen beskjed

SAMPOL-student Tuva Ekeroth Slyngstad (24) dro tilbake til Bergen tirsdag 5. januar. Hun har eksamen 11. februar og hadde ikke planlagt hjemmekontor i Stavanger da hun dro hjem til jul.

– PC og bøker lå igjen i Bergen, så for meg var det ikke et alternativ å endre reisedato. Om beskjeden om stengte universiteter hadde kommet før jeg dro hjem til Stavanger, kunne jeg ha forberedt meg og gjort det annerledes.

Men slik ble det ikke.

DRO TILBAKE. Tuva Ekeroth Slyngstad hadde ikke mulighet til å vente med til 18. januar med å dra tilbake til Bergen etter jul.

– Jeg ble litt satt ut da anbefalingen kom lørdag kveld. Det var jo en veldig sen beskjed.

Slyngstad hadde allerede bestilt returbillett og satt seg opp på vakter på deltidsjobben i Bergen lenge før den tid. Nå er hun på plass i Bergen, og fornøyd med det.

– Det er Bergen som er hjemme, så det føles bra. I tillegg tenker jeg at å komme opp to uker før fysiske forelesninger starter er lurt. Det blir jo i praksis to uker i karantene før jeg treffer folk, i stedet for å reise dagen før man treffer medstudentene sine igjen.

Dilemma for mange

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, mener beskjeden om å holde seg hjemme kom for sent.

– Studentene er en stor og mangfoldig gruppe, og det er vanskelig for mange å gjøre en endring i billetter og reiser, sier Trohjell.

LEI. Leder for Studentparlamentet ved UiB, Sandra Amalie Lid Krumsvik, er lei av at studentene skal kommer verst ut når det innføres nye tiltak. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

Krumsvik er enig med Trohjell, og legger i tillegg vekt på at mange var pakket og klar til å dra tilbake til studiestedene da de fikk beskjeden.

Trohjell understreker at en endring i reisen kan gå hardt utover økonomien til studentene.

– Ingen set ut til å ta på seg regningen for de kansellerte billettene, sier Krumsvik.

– Mange blir sittende men spørsmålet om de skal dra eller ikke. De fleste vil jo ta del i dugnaden og ikke bidra til mer smitte, forteller Trohjell.

– Toppen av kransekaka

– Vi frykter dette vil ha store ringvirkninger for hele resten av semesteret, og håper at studentene kan få mer forutsigbarhet fremover, sier Krumsvik.

Hun mener studentene har kommet verst ut i løpet av hele pandemien, og mener reiseanbefalingen er toppen av kransekaka.

FOR SENT. Leder for Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, mener tiltaket kom for sent. ARKVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

– Studentene har fått skyllebøtte på skyllebøtte, og nå kommer dette i tillegg. Det er ikke bare studenter som reiser i jula, så hvorfor får ikke den øvrige befolkningen sammen beskjed, spør Krumsvik.

Trohjell understreker at beskjeden fra regjeringen er en anbefaling, ikke et påbud, og oppfordrer studenter som reiser til å følge smittevernsregelene.

LES OGSÅ: UiB-rektor Dag Rune Olsen går av med umiddelbar virkning

Kommentarer

kommentarer