Foreningens to styremedlemmer er bekymret for at Aktive Studenters Forening (ASF) ikke vil ha nok erfarne medlemmer til å drives videre. – Dette har vært en trend over tid, og vi har slitt lenge, sier lederen.

Leder for Aktive Studenter Forening (ASF), Petter Solvi, og bookingansvarlig, Vemund Saltnes, sitter i det historiefylte kontoret i den gamle villaen på Nygårdshøyden.

– Det er et generelt problem med medlemsmassen og engasjementet. Vi begynte semesteret i år med eksepsjonelt få medlemmer. Nå er vi 18 aktive medlemmer, sier Solvi.

Han sier at det er et greit antall, men at det er lite for en organisasjon som skal arrangere konserter hver fredag og styre økonomi, booke artister, samt drive med artistbevertning og rekruttering.

På Kvarterets generalforsamling uttrykte Solvi stor bekymring over situasjonen og meddelte at foreningen «nok er over». Til Studvest presiserer han at dette var en overdrivelse, men han er fremdeles bekymret for AFS sin fremtid. Likevel mener han at det fortsatt er mulig å snu skuta.

FREMTID. Studentorganisasjonen ASF har røtter lang tilbake i tid, men leder Peter Solvi er nå bekymret for hvordan det vil gå i fremtiden.

– Det kan gå begge veier, men vi er avhengige av å få på plass et nytt styre. Vi kan nok fortsette med det medlemstallet vi er nå, men vi trenger flere i styret, flere med erfaring og unngå å miste medlemmer, sier AFS-lederen.

I dag sitter de to alene i styret til foreningen som hadde sin oppstart på 1940-tallet – den gangen som et motsvar til det akademia-tunge Studentersamfunnet. Nå er det arrangering av konserter som er hovedoppdraget.

– Problemet er ikke nødvendigvis antallet aktive medlemmer, men antallet medlemmer som har kunnskap til å drive organisasjoner, sier Saltnes.

Nedgang i frivilligheten

ASF-styret peker på flere årsaker til at studentorganisasjonen deres står i en vanskelig situasjon.

– Dette har vært en trend over tid, og vi har slitt lenge. Vi merket spesielt under nedstengingen at det ble vanskeligere å rekruttere nye folk, sier lederen.

Solvi legger til at det virker som det er en generell trend i samfunnet at frivilligheten synker.

– Mange organisasjoner klarer jo fortsatt å rekruttere godt, men det er dyrt å være student nå. Før brukte man kanskje frivilligheten til å få jobberfaring, men nå må man gjerne ha en deltidsjobb for at det skal gå rundt. Man har mindre tid, mener han.

Saltnes sier seg enig og understreker at det ikke er noen enkeltindivider sin feil.

– Det er et viktig poeng. Det er vanskeligere å få folk til å jobbe gratis på konserter og delta på konserter med mindre kjente artister. Bergen har mange kulturtilbud som gjør det utfordrende å stikke seg frem.

FÅ IGJEN. Vemund Saltnes er bookingansvarlig, og en av to styremedlemmer igjen i ASF.

Det er ikke første gang ASF har slitt med rekrutteringen. Studvest har tidligere skrevet om harde tider for Kvarterets konsertarrangører. Den gang lå det også økonomiske utfordringer til grunn, noe som ifølge styret ikke er et problem i dag.

– Økonomien er relativt fin, og vi har klart å ha arrangementer hele semesteret, sier lederen.

Positivt med sammenslåing

Solvi er positiv til fusjonering av Kvarteret og driftsorganisasjonene, en langvarig prosess som ikke ennå er vedtatt.

– Vi må prøve å tenke hvordan vi kan ta det neste steget videre. Der er jeg overbevist om at fusjonering er det rette svaret, sier ASF-lederen.

En ekstraordinær generalforsamling for Kvarteret skal avholdes 25. november for å blant annet stemme over et vedtak om Kvarterstyret skal få mandat til «utarbeiding av konkrete avtaler om fusjon og målsetting», ettersom forrige forsamling måtte avbrytes.

FUSJON. ASF er positive til sammenslåing med Kvarteret, selv om det innebærer å miste selvstendighet.

ASF-lederen mener det er dumt at sammenslåingsprosessen tar så lang tid, og poengterer at både Kvarteret og studentmassen i Bergen vil tjene på en sammenslåing av studenthuset og driftsorganisasjonene.

– Særlig fordi Kvarteret ikke tjener penger på våre konserter. Med en sammenslåing kan vi ha flere konserter og planlegge bedre, sier Saltnes.

Han legger til at det likevel er trist for ASF å miste selvstendigheten ved en eventuell fusjonering.

– Vi har en historie og kultur og mye å være stolte over. Når ASF begynte på 40-tallet var det nytt og kult at studenter tok en stor rolle på universitetet. Det var denne foreningen som blant annet startet Hulen og Studvest.

Les også: Her får politiet mest klager på høy musikk og støy

Les også: Bergensmusikken som lyser opp høstmørket

Kommentarer

kommentarer