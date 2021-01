Mandag kveld gjorde Stortinget seg ferdig med forhandlingene rundt den nye krisepakken for studenter.

Ap, Sp, SV og FRP har samarbeidet om krisepakken som ligger på én milliard kroner.

– Nå har studentene ventet lenge nok. Med dette vedtaket har flertallet på stortinget tvunget gjennom et vedtak som vil bli til en kriseordning for studentene, sier utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg.

De forventer at regjeringen har på plass en ordning innen få uker, og understreker at denne ordningen haster.

– Studentene har hatt det tøft og har ofret mye for å bremse smitten. Mange av dem har jobber innen de hardest rammede bransjene, og det er feil at de ikke har fått like god støtte som andre, sier stortingsrepresentant for SV, Audun Lysbakken.

Skal fullføre utdanningen

– Vi har jobbet lenge for at studentene skulle få en krisepakke og mulighet for ekstra stipend, sier Lysbakken.

JOBBET LENGE. Stortingsrepresentant for SV, Audun Lysbakken, forteller at SV lenge har jobbet for en krisepakke til studentene. ARKIVFOTO: Line Hatleskog

Dette er Stortingets vedtak:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner.»

Ifølge Solberg er målet med krisepakken å sikre at studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien skal kunne fullføre utdanningen sin.

– Mange studenter er av å kunne jobbe ved siden av studiene for å ha råd til utdanning. Ikke alle kan lene seg på økonomisk støtte hjemmefra, understreker Lysbakken.

Flertall med FrP

Ap, Sp og SV har lenge samarbeidet om en krisepakke til studentene, men da FrP ble med i samarbeidet fikk de flertall på Stortinget, og fikk vedtatt midler til krisepakken.

– Det gjør at regjeringen ikke har noe annet valg enn å på plass en ordning, forklarer Solberg.

Studentpolitikerene var svært misfornøyd med det første krisepakken regjeringen kom med i mars i fjor da den stort sett baserte seg på lån.

PÅ TIDE: utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg, mener studentene har ventet lenge nok på en nye krisepakke. FOTO: Stortinget

Lysbakken forteller at denne krisepakken vil skille seg ut fra fjorårets.

– Det vil være større vekt på stipend, og det er bestemt at krisepakken skal være på minst én milliard. Det gjør at det kan bli en solid ordning for studentene, sier han.

NSO fornøyd

– Vi har bedt om en ny krisepakke siden tidlig i høst, og vi er fornøyd med å endelig ha fått gjennomslag, sier Andreas Trohjell, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Han legger vekt på at mange studenter mistet inntekten sin da de ble permittert, og at undersøkelser viser at mange studenter har slitt økonomisk gjennom pandemien.

FORNØYD: Leder for Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, er fornøyd med at det er en krisepakke til studentene på vei. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

For NSO er det viktig at den nye krisepakken vil treffe så mange studenter som mulig.

– Nå gjør Stortinget et vedtak som har sikret midlene til pakken, så nå er ballen hos regjeringen som skal få den ut til studentene, sier Trohjell.

Kjempet til seier

– Studentorganisasjonene har stått på og kjempet for en ny ordning, og vier at man kan få gjennomslag hvis man står hardt nok på, sier Lysbakken.

Han legger vekt på at både Stortinget og studentene må følge opp regjeringen fremover, slik at de ender opp med et ønskelig resultat av vedtaket.

Stortinget har bedt regjeringen få på plass en ordning så fort som mulig, og Solberg håper det betyr at den vil være på plass om kort tid.

– Detaljene rundt pakken vil komme fra regjeringen, men så snart de har fått krisepakken klar, vil det være mulig å søke om midler, sier han.

