I dag ble krisepakken for permitterte studenter presentert. Det har skapt sterke reaksjoner blant studentledere.

I dag kom den nye krisepakken til permitterte studenter. Torsdag 19. mars gikk regjeringen ut og lovet at også studenter som hadde blitt permittert fra jobben skulle få økonomisk støtte. Navs regler om dagpenger omfatter normalt sett ikke studenter, fordi de ikke sees på som reelle arbeidssøkere.

Derfor skulle forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gå sammen med Lånekassen om å finne en ordning til studentene. Det ble i dag presentert en krisepakke hvor permitterte studenter kan søke om et ekstra lån på 26.000 kroner fra Lånekassen.

I tillegg vil studentene få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27.550 kroner.

Pakken skaper reaksjoner

– Helt ærlig trodde jeg først det var en dårlig spøk. Jeg er utrolig skuffa. Dette skulle være en krisepakke som skal ivareta studentene. Så kommer dette, og det er jo bare parodisk at dette skal være en løsning på problemet.

Det sier leder av Arbeidsutvalget (AU) ved Universitetet i Bergen (UiB), Andreas Trohjell. Han er tydelig oppgitt når Studvest ringer.

– Hva mener du er problemet med denne krisepakken?

– Problemet er at du skal løse det ved å gi studenten økt lån. Alle andre i samfunnet blir ivaretatt gjennom andre ordninger slik som dagpenger og nedsatt rente, og så skal studentene gå ut som kjempetapere.

– Dette er ikke en krisepakke, det er en drittpakke.

– Får ekstra penger raskt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriver i en pressemelding at disse tiltakene vil gi studentene tilgang på ekstra penger raskt.

– I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår jeg har skapt usikkerhet for mange. Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier Asheim.

GLAD. Henrik Asheim sier han er glad for at de nå har kommet frem til en løsning for studentene. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

– Hårreisende

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, er også skuffet over krisepakken.

– Vi synes det er hårreisende at de mener at man kan behandle norske arbeidstakere ulikt. Ingen andre arbeidstakere i dette samfunnet får støtte i form av lån. Det burde man ikke gi til studenter heller, sier hun.

Øien tror dette kommer til å slå negativt ut på studentenes økonomi.

– Dette vil bety at studenter vil få en økt gjeldsbyrde, og det er uheldig på sikt.

NEGATIVT. Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien, tror dette kommer til å slå negativt ut på studentenes økonomi. ARKIVFOTO: Beate Felde

Tidligere har Øien og NSO vært med i prosessen rundt hvordan krisepakken skulle utarbeides, men de sterkeste kravene har ikke blitt møtt.

– Vi har hatt god dialog med regjeringen og Stortinget om den økonomiske bekymringen til studenter, og vi har spilt inn våre forventninger til ordningen. Det er to krav vi har vært veldig tydelige på. Støtteordningen må komme i form av stipend, og støtten må være høy nok til at studenter får dekket sine grunnleggende utgifter uten å måtte ta forbrukslån eller ty til kredittkort.

– Og disse kravene har ikke blitt lyttet til?

– Nei, det har de ikke.

Øien sier hun er skuffet på vegne av alle norske studenter, og at NSO skal fortsette dialogen med regjeringen og Stortinget når saken blir behandlet videre.

– Vi fortjener bedre enn dette. Studenter fortjener å bli behandlet på lik linje med alle andre arbeidstakere. Vi håper og forventer at Stortinget gjør om på støtteordningen, slik at støtten kommer i form av stipend og ikke lån, sier Øien.

