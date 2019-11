Skittentøy, bind og mer enn et år gammel tomatsuppe er bare noen av artiklene vi fant i bergensstudentenes sekker.

Har du noen gang fundert på hva andre studenter har i sekken sin? Eller hva folk tror er typisk for deg og ditt studie å ha i din? Vel, nå trenger du ikke lure lenger. Studvest har nemlig besøkt flere skoler og fakulteter for å ta en titt oppi sekkene til studentene. Første stopp er BI.

Årgangstomatsuppe

PC, lader og bøker er gjengangere hos de tre BI-studentene Studvest møter i skolens kantine. Benjamin Bjørshol (22) forteller først at han ikke har så mye i sekken sin. Det er ikke det Studvest erfarer.

– Treningstøy, brødskiver, Ipad, headset, kaffepulver, tomatsuppe, solbriller, penner, hostepiller, tannpirker, hengelås, nøkkelen min til hjemmet i Stavanger – det er jo kjekt å ha. Og en ekstra klokke, hvis det er nødvendig.

TOMATSUPPE. Det var litt av hvert å finne i sekken til BI-student Benjamin Bjørshol.

– Pleier du å ha tomatsuppe og tannpirker i sekken din?

– Tomatsuppen har ligget der i over et år, tror jeg. Den kan jeg ta i dag, faktisk!

BI-student Benedikte Baardsen forteller at i vesken hennes finner man blant annet skolebøker, en tube med baconost, knekkebrød, vannflaske, kjeks og blyanter.

REDBULL. Benedikte Baardsen tror Redbull er en populær artikkel å ha i sekken for BI-studenter.

– Hva tror du er vanlig for BI-studenter å ha i sekken sin?

– Jeg vet ikke hva som er normalt, jeg. Redbull, kanskje? sier hun lattermildt.

Skittentøy

Videre går turen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat), der den ferske studenten Mari Bråtveit viser noen utradisjonelle artikler i bagen sin.

– Jeg skal jo reise hjem i dag, så jeg har ganske mye oppi her. Jeg har med bøker og paraply – det har jeg alltid med uansett. Og så har jeg også med en toalettveske og litt Sørlandschips til turen. Så har jeg klær som skal vaskes når jeg kommer hjem, og et strikkeprosjekt som mor må hjelpe meg å montere.

SKITTENTØY. Mari er klar for hjemreise, og har med seg blant annet skittentøy og strikkeprosjekt.

Bråtveit studerer til å bli lektor i realfag, sammen med medstudentene Elise Marie Mallasvik Røren og Johanne Gjesholm. Røren og Gjesholm har mye av det samme i sine vesker.

– Jeg har en, to, tre bøker, en kjemiperm, to permer med notater, matboks, paraply, pc og pc-lader, headset og votter. Ja, og et eple! sier Gjesholm.

På spørsmålet om hva de tror er vanlig for realfagsstudenter å ha i sekken, istemmer alle tre at en kalkulator sannsynligvis er en gjenganger.

– Realfagstudenter har kanskje med notatbøker og et pennal, for jeg føler andre studenter skriver mer på pc, legger Gjesholm til.

KALKULATOR. Realfagsstudentene er enige i at du mest sannsynlig finner en kalkulator i samtlige sekker på fakultetet deres.

– Selvfølgelig mac og mac-lader

I kantinen på Dragefjellet, ved Det juridiske fakultet, forteller jusstudent Dag-Anders Breili (23) at han ikke har noe å gjemme i sekken sin.

– Her har jeg lunsj nummer to, lunsj nummer én står på bordet. Også har jeg selvfølgelig en paraply – det må man jo ha. Og treningstøy. Og selvfølgelig mac og mac-lader.

MAC. Dag-Anders Breili forteller at både paraply og mac er sentrale bestanddeler av en god sekk.

Breili deler bord med fem medstudenter. Spørsmålet om hva som er vanligst for jusstudentene å ha i sekken sin leder til en sarkastisk ordveksling rundt bordet, der blant annet avokado, Bodum-kopp og kondomer med avokadosmak trekkes inn som eksempler.

– I dag er det skikkelig standard lesedag, så jeg har ingenting spennende. Jeg har pc, eller mac, da, og lader. Også har jeg mobillader – det er viktig, tilføyer jusstudent Victor Trimboli.

Mister mye i bagen

Til slutt turer Studvest til HF-fakultetet, hvor Sander Larsen, Tine Ask og Leyli Ahmadova sitter på studentbaren Ad Fontes. Larsen forteller at sekken hans i dag består av tre ting: pc, bøker og pennal. Ask har mye av det samme, men melder om mangel på struktur i vesken hennes.

PAPIR SØKER PERM. Tine Ask sier at hun har løse papirer i veska si, selv om det også ligger en perm der.

– Jeg rydder egentlig aldri ut av bagen, så det er mye tomflasker og sånt. Og så mister jeg mye i bagen fordi den er litt for stor. Det er løse papirer her, selv om jeg har en perm. Også ligger det penner overalt, sier hun med et smil.

Ahmadova forteller at hun har med seg det vanlige: bøker, pc, lader, vannflaske og penner. I tillegg, i den ytterste lommen på sekken, har hun et par bind, som hun holder fornøyd opp.

BIND. Leyli Ahmadova stiller blant annet med bind i veska si.

– Og så hadde jeg med meg masse mat, avslutter Ahmadova.

