Juni Bustetun Akselberg (21) er psykologistudent og midt i et 30 dagers langt skippertak. Vi fulgte henne gjennom en dag på lesesalen.

Hvordan fortoner en dag seg på lesesalen? Studvest ble med psykologistudenten Juni Bustetun Akselberg (21) på siste innspurt før eksamen.

Klokken 08:15 ankommer Akselberg Bibliotek for Humaniora (HF-biblioteket). To kaffekopper er allerede konsumert, og studenten er klar for en lang dag på lesesalen.

EKSAMENSPERIODE. HF-biblioteket er svært populært i eksamensperioden. Da gjelder det å være tidlig ute.

– Akkurat nå er jeg motivert og i godt humør. Jeg fikk masse søvn i natt og føler meg opplagt, sier 21 åringen og smiler.

I det Akselberg kommer inn i lesearealene, renner lokalet nærmest over av nevrotiske studenter. Det er kamp om plassene. Akselberg berger dagens lesing ved å markere sitt territorium. Pulten skal ha personlige spor: pc, sekk og kaffe på termos. Etter å ha funnet en plass, forteller Akselberg om dagens plan.

FULLT. Akselberg er en av de heldige som har klart å finne seg plass på HF-biblioteket i eksamensperioden.

– Planen er å se over disposisjoner og lese over det jeg ikke har lest enda. Jeg har mest lyst til å bli ferdig, sier hun.

– Et eneste langt skippertak

Klokken 08:30 er det nøyaktig 48 timer til Akselbergs første eksamen. Akselberg går andreåret på generell psykologi og forteller om studieteknikken hun har kjørt dette semesteret.

– Jeg har dratt på forelesninger og lest sporadisk gjennom semesteret. Likevel er måneden før eksamen et eneste langt skippertak, spør du meg.

FOKUSERT. Her leses det om antisiperte emosjoner og affektiv prediksjon.

I bibliotekets kjerne er det så stille at når Studvests fotograf forsøker å knipse et blinkskudd av Akselberg, blir hun møtt med delvis nysgjerrige, men mest irriterte blikk, som snur seg vekk fra pensumboken og inn i kameralinsen.

Mister perspektiv på døgnet

Til tross for at Akselberg studerer ved Det psykologiske fakultet (PsykFak) har hun valgt HF-biblioteket i dag.

– Jeg sitter på HF ofte fordi det er litt høyere under taket og flere vinduer, noe som er viktig når man sitter et sted i timesvis. Jeg sitter på PsykFak også, men synes det er fint å bytte på.

Akselberg forteller også at på PsykFak er veldig lite, og at det ikke er vinduer i det hele tatt på lesesalen der.

FEMTE. Kaffen går ned på høygir, og etter at termosen har blitt tømt, må Akselberg ty til Sammen-kantines sorte gull.

– Det er veldig dårlig luft. Du mister helt perspektiv på døgnet av å sitte der, mener hun.

Lunjsrushet

Det er lunsjtid i kantinen på biblioteket. Her er det også kamp om sitteplasser. Hvis en spisser ørene kan en høre studenter i det fjerne som planlegger å «smyge seg forbi for å se om noe er ledig». Akselberg har fått plass og spiser et nøye gjennomtenkt måltid som består av rundstykker, dadler, nøtter og frukt.

– Matpakken er stor fordi jeg skal holde ut lenge, forteller hun.

Studievenninne Karine Gjerde Bevar holder Akselberg med selskap. De er begge enige om én ting.

– Humøret er på topp ved lunsjtider. Akkurat nå er vi i veldig godt humør, sier Akselberg og tar nok en slurk av kaffen.

LUNSJPARTNERE. Akselberg slipper å spise lunsj alene, og studievenninne Karine Gjerde Bevar lyser opp dagen.

– Hvor klar føler du deg til eksamen nå?

– Jeg føler meg ikke mer klar for eksamen nå enn istad, til tross for at jeg har lest 30 sider og drukket fem kaffekopper så langt.

Staut kriger

Et mørke har senket seg over biblioteket. Når vi igjen møter vår psykologistudent har antall sider i timen blitt redusert, og kaffeinntaket nærmer seg et absolutt toppunkt.

– Jeg begynner å bli sliten nå. Totalt har jeg i dag drukket 6 kaffekopper, lest 40 sider og er nærmest så klar som jeg kan bli to dager før eksamen, mener Akselberg.

STUDIETIPS. Akselberg er en rutinert student som liker å ha næringsrike matpakker og varme klær på lesesalen.

Hun forteller at eksamensfeiringen etter torsdag bare blir en rolig pils og kanskje å sove litt lenger, siden det kun er en uke til neste eksamen.

– Men etter den siste eksamenen 4. desember blir det fest og feiring, etterfulgt av to uker med intens julekos og litt jobbing her i Bergen, før jeg drar hjem til jul, avslutter hun.

Her er tallene



Antall timer på sal: 8,25



Antall sider lest: 40



Antall kaffekopper: 6

Studvest har i ettertid erfart at eksamen gikk fint. Vi gratulerer!

