Kvarteret-leder Ane Sandvik forteller at studenthuset vil være en del av at samfunnet åpnes opp igjen, og at å holde åpent er et tapsprosjekt.

Torsdag 12. mars stengte Det Akademiske Kvarter, i likhet med store deler av landet, dørene på grunn av koronasituasjonen. Siden har studenthuset måttet permittere ansatte og omstille seg en ny hverdag.

Nå kan daglig leder på Kvarteret, Ane Sandvik Arnestad, fortelle at dette er i ferd med å endre seg. Fredag 1. mai åpner nemlig studenthuset igjen for servering.

– Vi åpner hele andre etasje. Vanligvis er vi tydelige på at man ikke skal ta med mat ut i gangen, men fra fredag åpner vi for det, fordi det blir lettere å holde avstand, sier Arnestad.

TOMT. Slik ser Stjernesalen ut etter halvannen måned med stengte dører.

At Kvarteret igjen skal åpne er, ifølge henne, ikke med økonomiske baktanker.

– Vi åpner som et tapsprosjekt og avpermitterer ansatte. Vi tjener ikke penger på dette med det første, tror hun.

Studentkor slipper til

At Stjernesalen og lobbyen igjen skal åpne for servering er heller ikke det eneste. Enkelte studentorganisasjoner skal også få benytte seg av Kvarterets lokaler fremover.

– Vi kommer også til å åpne for at faste brukerorganisasjoner, for eksempel korene, kan ha øvinger. Riktignok blir dette selvfølgelig med ekstra hygienetiltak.

Arnestad forteller at korene får benytte seg av en veileder som er godkjent av Helsedirektoratet, slik at smittefaren holdes på et minimum.

Usikker på oppmøte

Det har ikke bare vært enkelt å drive studenthus de siste par månedene, skal vi tro Kvarteret-lederen.

– Det har gått opp og ned. Det har vært mye å «deale» med. For eksempel har vi jo måttet permittere ansatte. Det har vært viktig å prøve å holde det sosiale i gang over Zoom og sånt. Jeg tror mange har fått mye ut av det sosiale, men det blir desto vanskeligere å fange opp de som faller bort, sier Arnestad.

LETTET. Kvarteret-leder Ane Sandvik Arnestad er glad for å igjen kunne ha et tilbud for studenter.

Dermed blir det desto deiligere å igjen åpne dørene.

– Det føles som en lettelse. Kvarteret er en stor del av livet til både frivillige og mange studenter.

Arnestad er varsom med prognosene, og forteller at hun ikke er sikker på at studentene vil møte opp når Kvarteret igjen er åpent.

– Det er mye vi ikke vet. For eksempel er det ikke sikkert at det kommer så mange. Det kan jo være folk har dratt hjem.

– Hvorfor har dere valgt å åpne hvis dere vil tape penger på det?

– Vi vil være en del av at samfunnet åpner igjen. Det er fortsatt mange studenter i byen, og nå som universitetet gradvis åpner igjen er det viktig for oss at de studentene har et tilbud, både som frivillige og gjester.

