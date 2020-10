Studvest omtalte i september et forslag i Velferdstinget Vest om studentrabatt på el-sparkesykler. Da fortalte leder for Blå Liste i Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Håvard Rørtveit, at han håpet på en abonnementsløsning der studenter kunne få rabatt på månedskort.

Denne uken ble Rørtveits ønske oppfylt, og studenter kan nå betale 599 kroner i stedet for de ordinære 799 kronene for en måneds fri bruk av el-sparkesyklene – så lenge turene er på under 30 minutter.

Styremedlem i Velferdstinget Vest, Joachim Knudtsen Indrevik, forteller at Ryde var utelukkende positive til studentrabatten.

– ­Det gikk veldig kort tid fra jeg kontaktet dem til de hadde fått på plass studentrabatten. Jeg er imponert over hvor raske de var.

Foreløpig gjelder rabatten kun månedskort, men Knudtsen Indrevik sier han tror det kan komme studentrabatt også på enkeltturer.

Styremedlem i Velferdstinget Vest: Joachim Knudtsen Indrevik. Foto: Kristian Sweeney, NHHS

– De jobber med en rabatt for minuttbaserte turer, men den er ikke helt klar enda. Det er litt mer avansert med tanke på prisingsmodeller og lignende.

– Men om man begynner å regne sammen turene sine, så lønner det seg fort å kjøpe månedskort. Rabatten gjør el-sparkesyklene lettere tilgjengelig for vanlige studenter, sier han.

Les også: Ligger an til null kroner i 2021

Kontroversielle fremkomstmidler

El-sparkesyklene har vært et hett debattert tema siden de ble utplassert i Bergen i sommer. I juli gikk Bergen kommune til sak mot Ryde, der de krevde umiddelbar stans av utleien. Kommunen mente det var lovstridig at selskapet etablerte seg i byen uten en avtale, men fikk ikke medhold i anklagen. I stedet måtte de betale Rydes saksomkostninger.

Kommunen anket tingrettens beslutning, og på torsdag ble ankesaken behandlet i lagmannsretten. Resulatet er ventet innen to til tre uker.

Leder for Grønn liste ved SP-UiB og representant i Velferdstinget Vest, Solveig Høegh-Krohn, er skeptisk til studentrabatten. Hun sier at hun synes det er problematisk at Velferdstinget Vest legitimerer et selskap som er i konflikt med kommunen.

SYMBOLSK. Studentrabatten er også av symbolsk betydning, mener Solveig Høegh-Krohn.

– ­Det var ganske unison enighet på møtet om studentrabatten, og jeg skjønner at man vil ha den. Men den er også av symbolsk betydning. Ved å forhandle med Ryde legitimerer man dem som aktør. Det hadde vært riktigere å vente til etter en regulering er på plass, mener hun.

– Kan like gjerne ta en taxi

I det opprinnelige forslaget var miljøfordelen med el-sparkesykler en del av begrunnelsen. I innstillingen fra Velferdstingets styre var den delen strøket. Ifølge Høegh-Krohn fordi sparkesyklene rett og slett ikke er miljøvennlige.

– En amerikansk studie viser at en el-sparkesykkel har de samme utslippene som en halv fossildrevet personbil. Så om du og vennegjengen din skal på byen, er det kanskje vel så bra å ta en taxi, både kostnadsmessig og miljømessig, sier hun.

UTSLIPP. – Du kan like gjerne ta taxi, sier Grønn liste-leder. Hun mener el-sparkesyklene ikke er miljøvennlige.

Studien hun viser til er skrevet av forskere ved University of North-Carolina og tar for seg el-sparkesyklenes klimagassutslipp fra de produseres til de kastes.

Knudtsen Indrevik erkjenner at el-sparkesyklene er problematiske både med tanke på miljøet og manglende regulering, men at de i resolusjonen har presisert at alle leverandører, også Ryde, må jobbe sammen med kommunen for at tilbudet skal bli godt regulert.

– Samtidig har et flertall av Velferdstinget stemt for resolusjonen, og det ville vært udemokratisk å ikke jobbe for å få den gjennomført, sier han.

– Gøy å se at studentpolitikken virker

Den opprinnelige forslagstilleren, Håvard Rørtveit, sier han er strålende fornøyd med innføringen av studentrabatten.

GLAD. Listeleder i Blå liste Håvard Rørtveit er fornøyd med gjennomslaget som førte til studentrabatten. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

– Man er jo vant til at ting tar litt tid, men denne gangen ble jeg overrasket over hvor fort det gikk. Vi er kjempefornøyde med gjennomslaget, og det er veldig gøy å se at studentpolitikken virker, slår Rørtveit fast.

Mener studien ikke er relevant for Ryde

Daglig leder i Ryde Technology, Espen Rønneberg, mener at studien som Høegh-Krohn viser til ikke er relevant for deres drift. Han trekker frem tre grunner til det.

– Ryde-syklenes levetid er betydelig lengre enn de i studien, Ryde henter kun inn el-sparkesykler som står tomme eller har lite batteri, og i Bergen bruker vi hovedsakelig el-mopeder til å hente inn syklene.

Derfor er Rydes drift betydelig mer miljøvennlig enn selskapene studien tok for seg, ifølge Rønneberg.

Kommentarer

kommentarer