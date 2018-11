Onsdag ettermiddag hersket det en høytidelig stemning utenfor Studentsenteret. Plassen var utstyrt med kaffe, kakao og korps, og på en sokkel hvilte et noe katteformet teppe.

– Alle elsket SiB-katten, og SiB-katten elsket alle, proklamerer Eirik Lie Reikerås fra talerstolen.

Reikerås, sammen med sin kompis, Tord Lauvland Bjørnevik, er initiativtakere til at en statue av SiB-katten skulle reises. Etter over et års arbeid med innsamling, planlegging, søknader og befaringer er prosjektet endelig fullendt, og resultatet klart for avduking.

To nummer fra studentorkesteret Larmonien åpner ballet, før Anders Hønsi fra Sammen, tidligere SiB, stiger fram og ønsker velkommen. Videre følger taler fra Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen, og viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, før Reikerås og Bjørnevik selv slipper til.

Reikerås ber om en trommerull, og drar teppet av statuen, mens applausen runger fra de vel 100 frammøtte.

Hadde troen fra starten

Etter statuen er avduket står initiativtakerne omgitt av gratulanter, og blir bortimot kontinuerlig klappet på skulderen og omfavnet.

– Ja, hvordan ble den, synes dere?

– Helt fantastisk, sier Reikerås.

– Vi er veldig fornøyde, gliser Bjørnevik.

Prosessen med å få til en statue har vært lang og omfattende. Likevel påstår initiativtakerne at de aldri vaklet i troen om at de skulle få det til.

– Det var mye som måtte ordnes. For eksempel måtte vi vente i seks måneder på å få tildelt en sokkel. Men det ordnet seg fordi hun hadde så mange støttespillere i miljøet rundt universitetet, forteller Reikerås.

Dronningen på Høyden

Det var i august 2017 at studentene fikk høre den vemodige nyheten om at SiB-katten, eller Araya, som hun egentlig het, hadde gått bort. Kort tid etter var Reikerås og Bjørnevik, som var administratorer på kattens Facebook-side, på banen for å forsøke å få en statue på plass.

Til slutt ble det kunstner Vidar Bratlund-Mæland som tok på seg oppdraget om å utforme statuen av katten som ble omtalt som «dronningen på Høyden», og noen måneder senere ble avdukingen et faktum.

Bjørnevik håper at statuen kan bidra til at SiB-katten ikke blir glemt.

– Vi hadde et veldig nært forhold til henne, og jeg tror at denne statuen kan være med på å føre historien om SiB-katten videre til nye studenter.

