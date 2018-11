Se video av professoren forklare mindfullness lengre ned i artikkelen

Den mørke, kalde årstiden har meldt sin ankomst og eksamensangsten har for lengst inntruffet hos mange. Utallige studenter tilbringer sene kvelder på lesesalen. Professor i psykologi, Per-Einar Binder, har holdt flere kurs i mindfullness og selvmedfølelse for studenter som sliter med eksamensangst.

– Studentene hadde mindre angst og depresjon etter kursene, var vennligere med seg selv og opplevde mer retning i livet, forklarer Binder.

Angst er ikke et problem i seg selv

Professoren forteller at mange studenter strever med perfeksjonisme.

– Det kan være en bra ting, men det kan også bli veldig negativt. Perfeksjonisme er når studentene setter urealistiske høye standarder for seg selv. De blir engstelige, og kan oppleve å få katastrofetanker, forklarer han.

Katastrofetanker kan for eksempel være å tenke at om man ikke lykkes på eksamen, kan man falle ut av studiene og havne på NAV og ende opp i en kjellerleilighet, ifølge Binder.

Han forteller at han selv også opplevde eksamensperioden nervepirrende til tider da han studerte psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB), hvor han nå arbeider.

– Men jeg tror ikke at jeg hadde taklet eksamensnervene annerledes om jeg hadde visst alt jeg vet i dag, sier professoren.

Binder mener at angst ikke er et problem i seg selv, men at problemet oppstår når man tenker at det er noe galt med seg selv dersom man kjenner på angst.

– Angsten er en del av det å være mennesker. Når vi skal bli vurdert, blir vi redd, forklarer han.

Tips for å takle eksamensstresset og mørketiden

Ifølge Binder stemmer det at den mørke årstiden også påvirker folks psyke. Selv har han noen rutiner som hjelper mot vinterdepresjon.

– Jeg sørger for å ha det godt og lyst når jeg spiser frokost. Vi trenger litt ekstra lys på denne tiden. Det er en fysiologisk faktor som vi skal være oppmerksom på for at mørketiden ikke skal gå utover psyken.

Professoren forklarer at det er viktig med en påminnelse om at stress også er normalt å kjenne på.

– Det er ikke noe galt med deg dersom du blir stresset under eksamensperioden, tvert imot noe som er riktig. Hverdagsstress kommer og går. Det er mer intenst en periode, men det er virkelig ikke farlig.

Men stress kan likevel overvelde noen, og langvarig stress kan i verste fall føre til utmattelse. Professoren forklarer at mindfullness er en fin måte å håndtere stress på.

– Mindfullness handler om å være oppmerksom og til stede her og nå. Kroppen er god å bruke som anker. Tankene dine kan være i fortiden eller fremtiden, men kroppen er alltid i nåtid.

I tillegg mener Binder at det er viktig at studentene prater med hverandre om stresset og eksamensnervene.

– På den måten får man bekreftelse på at det man kjenner på er helt normalt, forklarer han.

Hvordan legge opp dagen

Blant professorens tips for å legge opp dagene i eksamensperioden, er å finne noen å diskutere faget med.

– Det gir en dypere læring, det er kjekkere, og man får mindre angst, forteller han.

Binder anbefaler derfor å ha en kollokviegruppe helt frem til eksamen.

– Det er gull verdt for både psyken og læring å lese med andre.

Professoren forklarer også at det er lurt å bryte opp dagene og at fysisk bevegelse er viktig.

– Blodgjennomstrømningen som kommer gjennom kroppen når vi trener påvirker hjernen veldig sterkt, på en positiv måte.

Han anbefaler derfor at man gjør noe som får opp pulsen hver dag.

Samtidig forteller Binder at det er viktig å ta det litt med ro før man skal legge seg i løpet av disse travle ukene.

– Det kan være fristende å jobbe til langt ut på kvelden, men da kan man slite med å få sove. Reguler døgnet ditt slik at du gjør noe deaktiverende før du legger deg.

