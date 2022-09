– Det er sykt kult at vi har fått til dette, sier Andrea Nesvik Voss, nestleder i Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun og resten av SP har nå fått gjennomslag for utplassering av bind og tamponger på universitetets doer.

Dispenserne er montert opp på tre fakulteter og på Studentsenteret i første omgang. Det er snakk om toalettene på Det juridiske fakultet, Det psykologisk fakultet og Det odontologisk fakultet.

Voss forklarer at disse fakultetene utgjør ytterkantene av UiB sitt campus.

– Hva om man sitter på HF, SV eller MatNat og det oppstår en akutt situasjon?

– Da må man gå til Studentsenteret dessverre. Men vi i Studentparlamentet håper ordningen kan utvides til alle fakultetene etter hvert.

Nyheten ble først omtalt av NRK.

– Ikke noens valg å blø

Foreløpig er ordningen et prøveprosjekt, og SP vet ennå lite om etterspørselen og kostnadene, opplyser Voss.

– Det skal være en utredning etter jul om ordningen fungerer og hva kostnadsnivået ligger på. Om det viser seg å koste for mye, kan det være ordningen legges ned, sier hun.

ORDNING. Foreløpig er ordningen med gratis sanitetsprodukter et prøveprosjekt, men Studentparlamentsleder- og nestleder Aksel Haukom og Andrea Voss håper det vil utvides.

Nestleder Voss peker på flere grunner til at SP har jobbet for å utplassere dispenserne på campus.

– Det er ikke noens valg å blø, og det er ganske dyrt i lengden med menstruasjonsprodukter, forklarer hun.

Voss legger til at målet med ordningen også er å senke stressfaktoren til studenter som menstruerer.

– Hva om noen misbruker ordningen?

– Det kan være noen rasker med seg mye, men jeg håper folk ser på det som noe man tar med seg i nødstilfeller. Jeg har tillit til at studentene ikke misbruker ordningen.

TAMPONGER OG BIND: Produktene i dispenserene er ment for dem som opplever et nødstilfelle.

Eiendomsdirektør ved UiB, Kjartan Nesset, opplyser at universitet benytter seg av en rammeavtale for renholdstjenester, som den nye dispenserordningen faller inn under.

Det er derfor ennå ikke mulig å se den totale kostnaden før bruk over tid, ifølge han.

Håper det legger press på andre universiteter

Forslaget om dispensere med sanitetsprodukter på UiBs toaletter ble først fremmet av den studentpolitiske listen Venstrealliansen og vedtatt av SP i april 2020.

Den gang stemte 26 representanter for, mens to fra Moderat Liste stemte mot.

Arbeid for å sikre sanitetsprodukter på UiBs toaletter har vært i arbeidsprogrammene til SPs arbeidsutvalg de siste tre periodene. Arbeidsprogrammet er en plan for hva Arbeidstuvalget i SP skal jobbe med i perioden de sitter i.

Ledelsen på UiB var positive til forslaget, og nå er prøveordningen i gang, forteller Voss.

Det betyr mye for nestlederen at UiB er først ute i universitet- og høgskolesektoren med gratis menstruasjonsprodukter, og legger til at det er et pluss at forslaget kommer fra studentene selv.

– Vi setter et eksempel og viser at det er mulig. Jeg håper dette legger press på andre universiteter, så de gjør det samme, utdyper nestlederen.

