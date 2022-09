Tre år siden løftet om «aktivitetskort» i 2019, lover byrådsleder Roger Valhammer (Ap) et universelt gavekort til studenter som endrer adresse til studiebyen. Men foreløpig ikke alle.

Hvis du er heltidsstudent og endrer folkeregistrert adresse til Bergen i løpet av 2022, skal du få et gavekort på 2000 kroner fra Bergen kommune neste semester.

Det forteller byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap). Ordningen skal endelig vedtas på slutten av året.

Har du imidlertid meldt flytting før 2022, vil du foreløpig ikke motta et slikt gavekort.

– Nå vil vi først se hvor vellykket det blir. Men målet er at det skal gjelde fremover, sier Valhammer.

Lang ventetid

Det var BA som omtalte nyheten om gavekortene først.

Første gangen Valhammer presenterte «gratiskortene» for å premiere formelle studentinnflyttere i Bergen, var i 2019.

Fire dager før kommunevalget, lovet han et tilsvarende kort til studenter som meldte flytting, samt mer penger til samskipnaden. Daværende bystyrelederkandidat for Høyre, Harald Viktor Hove, sa til Studvest at dette var noe som var «kokt sammen før valget».

Gratis Skyss-månedskort og bysykkelabonnement har også vært diskutert som mulige «goder».

LØFTE. Byrådsleder Roger Valhammer lovet en intensivordning for studenter som folkeregistrerer seg i Bergen første gang i 2019. Nå skal kortene bli en realitet neste semester. Foto: Truls Skram Lerø

Våren 2021 var det ikke spor å se av «aktivitetskortene» i kommunens budsjett for 2021.

Den gang savnet daværende Velferdstinget Vest-leder Anette Arneberg svar på hvor det var blitt av kortene.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få på plass dette?

– Det har vært enklere å få til gavekortordningen. I tillegg har det vært såpass mye usikkerhet rundt inntekter og utgifter knyttet til ordningen, sier Valhammer.

Han peker på at det ikke er før nå man har klart å finne pengene som skal legges ut for å finansiere ordningen.

Det har nå blitt satt av to millioner kroner til ordningen i budsjettet. Valhammer forklarer videre at det ville kostet opp mot 40–50 millioner kroner om det ikke i første omgang var begrenset til kun å gjelde de som melder flytting i 2022.

Valhammer peker også på «ulike årsaker» og tekniske utfordringer, som anbudsprosesser i forbindelse med gavekort, som grunner til at prosessen fra løfte til gjennomføring nærmer seg tre og et halvt år.

– Et stort gjennomslag

Leder av Velferdstinget Vest, Ida Lutro, er fornøyd med at ordningen endelig kommer på plass.

– Dette er noe de har lovet lenge, og dette er et stort gjennomslag for oss, sier hun og fortsetter:

– Samtidig håper jeg de vil prioritere studentene i større grad i budsjettforhandlingene.

FORNØYD. Leder av Velferdstinget Vest, Ida Lutro, håper ikke ordningen bare er en krampetrekning før valget. FOTO: Truls Skram Lerø

Lutro legger til at hun håper det blir en langvarig ordning for bergensstudentene, og at det ikke bare er en krampetrekning før neste valg.

– Har du troen på at dette blir en suksess?

– Ja, det tror jeg det blir. Og jeg håper mange benytter seg av ordningen og melder flytting.

Ikke stort å trakte etter i Oslo?

Byrådsleder Valhammer mener ordningen er en vinn-vinn siutasjon for Bergen og studentene.

– Kommunens økte inntekter kommer i etterkant, så derfor må vi legge ut først, sier han og legger til:

– Desto flere som melder flytting, jo større sjanse for at vi får råd til å gi dette til alle studenter uavhengig av når de blir folkeregistrert.

En tilleggseffekt til at flere folkeregistrerer seg her, er at studentene «kanskje får en sterkere tilknytning til Bergen.»

– I Oslo har de noen statlige arbeidsplasser og selskaper bare Oslo har, men det er ikke så mye annet å trakte etter der, mener Valhammer.

GAVEKORT. Byrådsleder Roger Valhammer vil gi gavekort til studenter som melder flytting til Bergen. Men foreløpig gjelder det bare om du folkeregistrerer deg i løpet av 2022.

Akkurat hva gavekortet kan brukes på vil avklares i høst, men det kan sannsynligvis brukes flere steder i sentrum, ifølge byrådslederen.

– Hvis det er mulig, ønsker vi å begrense det til å bare brukes i Bergen, for å si det på den måten.

