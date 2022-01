Striregn og kulde preger Bergen by denne tirsdagskvelden. «Gyda» har nådd Norge og herjer på Vestlandet. Fra kontoret til Sammen Bolig gjøres det klar en mail som skal bli sendt ut til beboerne ved Nattland studentby:

«Sammen Trening har dessverre besluttet å stenge treningsrommet på Nattland. Vi syns alle at det er veldig leit at dere mister dette gode tilbudet, men Trening har i flere år tapt penger på dette og de har derfor tatt en endelig avgjørelse om å stenge rommet fra og med i dag.»

Stengt på dagen

Da beboer ved Nattland studentby, Håvard Haukebø, mottar mailen, skal han til å kaste i seg det han har igjen av havregrøten. Han skal i det minste få til en siste treningsøkt før rommet stenger, men det er for sent. Treningsrommet stenges på dagen.

STENGT. Beboer Håvard Haukebø ville ta en siste økt før treningsrommet stengte. Det rakk han ikke.

E-posten havner også i innboksen til beboer Elise Sofie Fredriksen. Hun tenker én ting: Her må noe gjøres.

– Save our Gym, runger det fra en megafon.

En gjeng fra Nattland har samlet seg ute i regnet. Det er stormvarsel i Bergen, men denne saken er for dem så viktig at de trosser varslene. Selv om Nattland for det meste består av studenter med småbarnsfamilier, er de ikke samlet ute for å leke. Med paraplyer og plakater laget av pizzakartonger, skal de demonstrere mot vedtaket.

– Sammen er en studentsamskipnad, de kan ikke bare tenke på penger for dette er snakk om de som bor her sin helse, sier Fredriksen.

ROP. Initiativtaker Elise Sofie Fredriksen bruker megafonen under demonstrasjonen på Nattland.

Hun forteller at nedstengningen av treningsrommet vil prege hverdagen deres i stor grad.

– Vi er idag ute og demonstrerer én dag etter at vi fikk mailen, noe som sier hvor mye dette betyr for oss. Jo raskere vi sier ifra, desto raskere kan avgjørelsen snu, sier initiativtakeren.

Stengt? Åpent?

Tilbake på kontoret til Sammen Bolig er historien en annen. Direktør for Sammen Bolig, Svein Ove Halhjem, forteller at de ikke har tenkt til å stenge treningsrommet, til tross for mailens varsling om nedstigningen med øyeblikkelig virkning.

OPPRUSTES. Halhjem forteller at treningsrommet skal pusses opp i samråd med tillitsutvalget på Nattland.

Direktør for Sammen Trening, Bård Johansen, sier det samme på telefon til Studvest, men påpeker at Sammen Trening skal ikke lenger stå for driften av rommet.

– Om de vil videreføre rommet som et treningsrom så kan de absolutt det, men det anbefales å bli med treningsutstyr som trenger mindre vedlikehold, som for eksempel kettlebells, sier Johansen.

Han forteller videre at rommet per nå har for dårlig og ødelagt utstyr, og at Sammen Trening ikke har kapasitet til å vedlikeholde maskinene fordi det er for store utgifter i forhold til hvor få som trener der.

Til Fredriksens kommentar om at Sammen kun tenker på penger, presiserer Johansen at Sammen er opptatt av studentene.

– Vi driver med barnehager, idrett, boliger og mer. I tillegg er Sammen brukerstyrt og vi gjør alt vi kan for studentene, sier han.

– Vi ønsker å møte studentene så godt vi kan. Utstyr må være i orden når det skal brukes av studenter. Lokalene skal pusses opp i dialog med tillitsutvalget og studentene, forteller Halhjem.

Direktør i Sammen Trening, Bård Johansen. Arkivfoto: Line Hatleskog Direktør i Sammen Bolig, Stein Ove Halhjem. Arkivfoto: Adrian Grindbakken

Men når treningssenteret ikke skal stenges, hvorfor blir det da sendt ut en e-post om dette?

Halhjem ønsket ikke å svare på om det var feil at e-posten ble sendt ut, men påpeker at de kunne ha vært flinkere til å inngå en tidligere dialog med tillitsutvalget i studentbyen før mailen ble sendt ut.

– Tanken var å samle treningsaktivitetene på våre allerede godt etablerte sentre Alrek og Fantoft der vi har gode tilbud i dag. Vi ser i ettertid at vi burde ha gått i dialog med tillitsutvalget på Nattland tidligere, skriver Halhjem i en tekstmelding til Studvest.

– En håpløs e-post

E-posten førte imidlertid til at flere av Nattland studentbys beboere gikk ut for å demonstrere onsdag kveld.

Når beboer Fredriksen blir fortalt om beskjeden fra Sammen om at treningsrommet likevel ikke skal stenges, etterspør hun tydelighet i kommunikasjonen.

I REGNET. Ravna Grødeland og Kimmi Nyborg er beboere på Nattland og var med på demostrasjonen

– Først og fremst var det en helt håpløs e-post som ble sendt ut til oss dersom intensjonen aldri var å stenge treningsrommet. Vi får se hvordan det nye rommet blir med tanke på utstyr som trenger mindre vedlikehold. Vi vil fortsatt ha det samme tilbudet som vi har nå og vil ikke at det skal bli innskrenket, sier Fredriksen på telefon til Studvest.

Hva som vil skje videre med rommet fremover vil bestemmes av tillitsutvalget til Nattland og Sammen Bolig. Apparatene som var ødelagt blir fjernet på fredag. Ifølge Halhjem kan rommet fortsatt brukes til trening eller til andre aktiviteter. Uansett skal rommet fortsatt være til bruk for studentene som bor der, forteller han.

– Vi ønsker å møte studentene så godt vi kan. Utstyr må være i orden når det skal brukes av studenter. Lokalene skal pusses opp i dialog med tillitsutvalget og studentene, sier han.

Alle beboere ved Nattland har i ettertid fått tilgang til rommet.

– Hvordan er dialogen med tillitsutvalget nå?

– Den er veldig god. Vi kunne ha vært flinkere til å ha en tidligere dialog før vi sendte ut sånne mailer. Det tar vi selvkritikk på, og er noe vi skal lære av, sier Halhjem.

