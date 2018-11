I 2017 erklærte Best Western Sandviken Brygge Hotell i Sandviksveien 94 seg konkurs. Dersom alt går etter planen kan 50 nye studentboliger stå klare i dette bygget i 2020.

Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, forteller at studentsamskipnaden har inngått en intensjonsavtale med Gelco & Grevstad Hotelleiendom AS om kjøp av det nedlagte hotellet. Det vil si at partene har blitt enige om å forhandle fram en endelig avtale. Dersom hotellbedriften klarer å omregulere hotellet til studentboliger, vil lokalet selges til Sammen i 2020.

– Det er et veldig fint lokale og vi tror det vil fungere godt som studentboliger, sier Monsen.

Hun understreker at Sammen jobber med boligprosjekter hele tiden, men at Sandviken er spesielt attraktivt blant studenter.

– Sandviken er et område som studentene selv sier at de er interesserte i, spesielt studenter ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Norges Handelshøyskole (NHH).

Kvalitet over kvantitet

Ifølge Monsen setter studenter høyere krav til studentboliger nå enn for eksempel på 70-tallet. Hun understreker at det er viktig at Sammen moderniserer studentboligene sine, og at fokuset må ligge på kvalitet framfor kvantitet.

– Studentboligene i dag må være av god kvalitet. Vi tror at prosjektet på Sandviken brygge kommer til å være en del av dette fokuset – jeg tror vi får veldig fine rom med blant annet eget bad og et hyggelig fellesområde, sier hun.

Les også: Disse var på lesesalen i går

Vil ikke love noe

– Vi har snakket med Sammen om planene, og det ser spennende ut. Det er veldig bra at boligene ligger i nærheten av Arkitekthøgskolen, NLA Sandviken og NHH. Samtidig er det mulig å gå til og fra sentrum, sier leder for Velferdstinget Vest, Truls-Einar Johnsen.

Videre er Johnsen glad for at private aktører involverer seg.

– Det er flott at Sammen inngår avtaler med private aktører og ikke bare kommunen. Det er positivt at andre aktører bidrar til studentboliger og at begge parter kan tjene på det, påpeker Johnsen.

Til tross for at det er inngått en intensjonsavtale, er det fortsatt ingen garanti for at prosjektet vil bli en realitet.

– Dette er et prosjekt vi håper vil realisere seg, men det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter til stede så vi kan ikke love noen ting på dette tidspunktet, sier Monsen.

Kommentarer

kommentarer