Misnøye med NHH-miljøet skaper debatt om holdninger ved skolen. Det mener NRK er viktig for Norges befolkning.

25. april tok student ved Norges Handelshøyskole Sander Eilertsen et kraftig oppgjør med miljøet på handelshøyskolen gjennom et leserinnlegg i studentavisen K7 Bulletin. Senere kom tilsvar fra NHH-student og tidligere stortingspolitiker Erik Skutle og opp til 16 andre studenter. Nå skal debatten til NRKs program Dagsnytt 18, som skal holde live-sending i Bergen.

– Vi ser på dette som en interessant debatt, ikke bare for bergensere, men for folket i Norge, forteller vaktsjef for Dagsnytt 18, Dag Dørum.

Dagsnytt 18-debatten skal sendes direkte fra Ole Bull Scene i Bergen fredag klokken 17.30, og arrangementet er åpent for alle.

Kritiserer prestisjeskole

Saken har vakt stor oppsikt blant studentmassen ved NHH. Interessen førte også til artikler og debatt i Bergens Tidende (BT) og Dagens Næringsliv (DN). Dørum trekker fram at det er en kjent og prestisjefull skole som får krass kritikk fra en av sine egne studenter.

– Det er hard kritikk rettet mot en kjent høyskole. Når Bergens Tidende (BT) og Dagens Næringsliv (DN) også velger å skrive om dette, mener vi at dette er noe folk interesserer seg for, sier han.

I Eilertsens debattinnlegg skriver han blant annet: «Jeg skal gjøre mitt for å lyse opp byllene i NHH-miljøet, og jeg blir overrasket om leseren ikke kan nikke anerkjennende til mye av det som trekkes fram».

Usikkert om rektor stiller

Både Eilertsen og Erik Skutle, som var blant dem som svarte på debattinnlegget, skal delta i NRK-debatten, ifølge Dørum. NRK har også gitt muligheten til NHH-rektor Øystein Thøgersen, men om han vil stille er ifølge Dørum ikke fastslått. I en sms til Studvest skriver imidlertid kommunikasjonssjef ved NHH, Kristin Mo, at Thøgersen stiller.

Fredrik Solvang og Sigrid Sollund skal lede debatten på Ole Bull scene.

– Vi opplever at flere er interesserte, og håper mange dukker opp, sier Dørum.

