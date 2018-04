To minutter og tre sekunder ut i andre runde ga den lokale utøveren Bruno Mukulu opp, etter røff behandling fra bergenseren.

– Kampen begynte litt klumsete. Jeg følte hele tiden at jeg hadde kontroll, men klarte ikke helt trekke på avtrekkeren i begynnelsen, forteller Madsen.

Han beskriver motstanderen, Bruno Mukulu, som eksplosiv sterk og vanskelig å få ned på bakken. Mukulu har nemlig svart belte i judo, noe psykologistudenten ikke visste om på forhånd.

– Så den stående grapplingen ble litt annerledes enn jeg hadde trodd. Men når jeg fikk han ned i bakken, merket jeg fordelen min.

Madsens kampplan var å ri ut den tidlige stormen fra Mukulu. Planen fungerte, og motstanderen ga seg etter knappe to runder. Bergenseren vant dermed på teknisk knockout.

– Jeg synes det var greit nok at han tappet ut som han gjorde i andre runde. Han var utmattet og tok bare unødvendig skade, sier den norske utøveren.

Klar for nye kamper

Den bergenske studenten er på utvekslingsopphold i Cape Town, hvor han har praksis på en klinikk. Under oppholdet i Sør-Afrika har han skrevet under kontrakt med Extreme Fighting Championship (EFC). Nå håper Madsen på nye proffkamper de neste månedene.

– Jeg kommer til å kontakte EFC for ny kamp så fort som mulig. Jeg er helt uskadd etter kampen mot Mukulu, sier han.

Madsen kjenner seg heller ikke utmattet etter kampen.

– Jeg er klar til å gå kamp igjen. Å gå kamp her nede var en enorm opplevelse, og et nytt nivå av MMA-karrieren.

Mer tid til å være sosial under utvekslingsoppholdet

Psykologistudenten har over to måneder igjen av utvekslingsoppholdet sitt i Sør-Afrika. Han forteller at han nå kommer til å ta et par dager treningsfri, før han fortsetter å trene like hardt som før kampen mot Mukulu.

– Jeg holder meg i form. Da trenger jeg ikke så lang tid til å forberede meg til en ny kamp dersom muligheten skulle by seg igjen.

Men han forteller også at han nå vil få litt mer tid til å være sosial på kveldene, noe han ikke fikk under oppkjøringen mot helgens storkamp.

