Fra i år vil ikke alle motta skattemeldingen samtidig. Du vil få beskjed fra Skatteetaten når den blir gjort tilgjengelig. Skatteetaten gjør skattemeldingen tilgjengelig for noen lønnstakere fra 18. mars, som er cirka to uker tidligere enn foregående år. Deretter vil den bli gjort tilgjengelig flere datoer frem til 31. mars, og alle skal ha mottatt skattemeldingen innen 1. april. Husk at du fremdeles er ansvarlig for å sjekke at skattemeldingen er korrekt utfylt.

Pass på at inntekten din er korrekt, slik at du ikke risikerer å betale for mye i skatt. Dersom du sparer i BSU må du også sjekke om du har fått skattefradraget. Fristen for å levere den er innen 30. april.

Mer brukervennlig

Det blir enklere å sjekke opplysninger og å fylle ut informasjon. Skattemeldingen er utformet mer brukervennlig med veiledning underveis. Dermed blir det enklere å levere korrekte opplysninger og motta riktig skatt.

Den største gladnyheten er kanskje at utbetalingen (med noen forbehold) vil være ferdig i løpet av en til to uker etter at du har levert skattemeldingen. Du må altså ikke vente helt til sommeren før du får utbetalt pengene. For å kunne motta skattepengene tidligere enn før, er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Du kan ikke ha ubetalte krav

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Generelle tips til studenter

Fyll opp BSU 1 dersom du har skattepliktig inntekt, da kan du få opptil 5000 kr i skattefradrag. Du må fylle opp BSU innen året er over for å få skattefradrag i 2021.

Fyll opp BSU 2 dersom du ikke har skattepliktig inntekt og fortsatt ønsker den gode renten til BSU 1.

Dersom du leier ut mindre enn halvparten av egen bolig, er denne inntekten skattefri.

Vær oppmerksom på lånekassens grenser for inntekt og formue.

