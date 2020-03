– Vi forventer at Stortinget finner en løsning, sier NSO-leder Marte Øien.

Utbruddet av koronaviruset (Covid-19) har så langt ført til stenging av skoler, barnehager og utesteder. Flere butikker og kjøpesenter har fått reduserte åpningstider og de fleste offentlige arrangement er avlyst.

Som en konsekvens av dette opplever mange studenter å bli permittert fra jobbene sine.

Svært alvorlig

Marte Øien, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) forteller til Studvest at permitteringer er en svært alvorlig situasjon for mange studenter.

– De havner nå i en situasjon hvor de ikke kan betale basisutgifter, som husleie og mat, sier Øien.

– Det viktigste nå i denne krisen er at staten stepper inn, mener hun.

BEKYMRET. NSO-leder Marte Øien forteller at mange studenter er bekymret for om de klarer å betale husleie dersom de blir permittert. ARKIVFOTO: Beate Felde

Nye tiltak fra regjeringen

I en pressemelding torsdag ettermiddag la regjeringen frem nye forslag som skulle redusere inntektstap for nordmenn. Nå tar staten en større del av regningen, og arbeidstakere skal allerede etter to dager i permisjon ha rett på statlig støtte.

Dette gjelder likevel ikke for deg som er fulltidsstudent, ifølge Nav sine nettsider.

Ikke reelle arbeidssøkere

I en e-post til Studvest viser pressevakten i Nav til informasjon som tilsier at personer under utdanning ikke har rett til dagpenger fordi de ikke ansees som reelle arbeidssøkere.

Årsaken er at at studenter har andre aktiviteter enn å skaffe seg arbeid, står det på nettsidene.

Det finnes likevel noen unntak fra regelen. Unntakene gjelder deg som:

Tar utdanning utenfor normal arbeidstid.

Tar kortvarig utdanning eller opplæring som ikke varer lenger enn tre måneder.

Tar utdanning ved norskopplæring som ikke varer lenger en et år.

Er med i et introduksjonsprogram for nye innvandrere.

Ikke tilsvarende lønn

Er du et av unntakene vil du likevel ikke få dagpenger som tilsvarer den lønnen du hadde.

Du kan få opp til 62,4 prosent av inntektene du hadde de siste 12 månedene, finner Studvest på NAV sine hjemmesider.

Til vanlig har du rett på dagpenger dersom du har fått redusert arbeidstiden din med 50 prosent, ifølge reglementet til Nav. Dette har nå blitt nedjustert til 40 prosent, men det forutsetter også at man har en årsinntekt på 150.000 kroner. Det er imidlertid blitt nedjustert til 75.000 kroner.

– Regjeringen må ta ansvar

Øien forklarer at NSO som organisasjon har mange tanker omkring støtteordningene til Nav, men at det hovedsakelig er regjeringen og Stortinget som må ta ansvar.

– I en slik krisesituasjon er det viktig at regjeringen og Stortinget får på plass ordninger som sørger for at alle studenter kan betale husleie og mat, sier hun bestemt.

Øien legger vekt på at Nav forvalter det reglementet de får av Stortinget og at det derfor er regjeringen og Stortinget vi bør se til hvis vi ønsker forandringer.

– Vi forventer, og har stor tro på at Stortinget snarlig vil finne en løsning for norske studenter, kommenterer hun avslutningsvis.

Møter du kravene?

Oppsummert er det altså mange krav man må møte for få statlig støtte som student. Man kan ikke studere på fulltid som de fleste studenter gjør. Man må være fast ansatt med en stilling på 40 prosent og ha en inntekt på godt over 150.000 kroner, eller 75.000 kroner, som er blitt nedjustert i disse tider.

Mange av Bergens studenter vil kanskje oppleve å ikke møte disse kravene og må derfor venne seg til en litt trangere økonomi i månedene som kommer.

