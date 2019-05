I forbindelse med Festspillene i Bergen skal det mye omtalte teaterstykket «Ways of Seeing» for første gang settes opp i Bergen, i Mimes Brønn på Høgskolen på Vestlandet (HVL) den 30. mai.

Festspilldirektør Anders Beyer er klar på hvorfor de har prioritert å hente skuespillet til festivalen.

– Jeg tror aldri jeg har sett en sak i vår del av verden, med utgangspunkt i en teaterforestilling, som i like stor grad som dette har satt tilliten til politikerne og samfunnet på prøve.

– Mange har ment mye om teaterforestillingen «Ways of Seeing» uten å ha sett den. Vi ønsker å gi flere muligheten til nettopp det, sier Beyer.

– Ikke spesielt kontroversielt

Stykket fikk voldsom oppmerksomhet da det hadde premiere på Black Box Teater i Oslo i november i fjor. Det umiddelbare oppstusset dreiet seg om at det i stykket ble vist et bilde av huset til daværende justisminister Tor-Mikkel Wara.

Statsminister Erna Solberg gikk også inn i debatten, og uttalte at de som sto bak stykket bidro til å gjøre livet tøffere for politikere.

Teatersjef ved Studentteateret Immaturus, Ingvild Bjørnson, tror at det er kontroversen rundt stykket som gjør det så interessant.

– Stykket er egentlig ikke spesielt kontroversielt. Innad i kunstverdenen brakte nok Erna Solbergs utsagn mest oppmerksomhet, mener Bjørnson.

Hun er likevel klar på at det er positivt at Bergen nå får muligheten til å oppleve stykket, selv om det ikke nødvendigvis er på grunn av stykket selv.

– Jeg tror egentlig det har lite med kvaliteten på stykket å gjøre. Det er heller alle utsagnene som kom i etterkant, og konsekvensene det fikk, som gjør at det settes opp, sier Bjørnson.

Håper studenter får det med seg

Har du ikke allerede bestilt billett er nok løpet kjørt. Både den ordinære forestillingen og en ekstra oppsetning ble nemlig utsolgt i løpet av kort tid. Festspilldirektør Beyer mener at mange er ute etter å få med seg oppsetningen som bakgrunn til debatten som har rast.

– Jeg håper at grunnen er årsaken til at vi setter opp stykket: Folk ønsker å se «Ways of Seeing» for å gjøre seg opp en mening selv, og kunne diskutere stykket med andre som også har sett det etterpå. Slik kan vi forhåpentligvis bli litt klokere sammen, sier festspilldirektøren.

Immaturus-sjef Bjørnson håper på sin side at mange studenter har sikret seg plass i det forestillingen går av stabelen.

– Jeg tror det er viktig at unge forstår hvorfor det er viktig, på en måte. At det handler om hvordan stykket fikk en relevans utover oppsetningen i seg selv.

– Har du selv sett stykket?

– Nei, men jeg skal se det nå når det kommer til Bergen, sier Bjørnson og smiler.

