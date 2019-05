For å nå målet, forteller Arnestad at hun skal gjøre Kvarteret mer synlig for studenter som ikke hører til på Høyden.

– Neste semester ønsker vi å nå ut til større studentmasser og flere institusjoner, slik som NHH og HVL, sier Arnestad.

Hun tror Kvarteret har fått flest besøkende fra Universitetet i Bergen fordi det er geografisk nærmest for disse studentene.

For å nå resten av studentbyen, forteller hun at organisasjonen vil reise mer og sette opp stands på flere institusjoner for å bli mer synlige. Dette både for å rekruttere frivillige, og å nå potensielle gjester.

Satser på Silent Disco

– I tillegg til å være mer synlige for andre studenter enn de på Høyden, ønsker vi generelt å øke besøkende gjester både på dagtid og kveldstid, forteller den nye lederen.

Blant annet står ukentlig Silent Disco og en utvidelse av kjøkkenet som noen av områdene som skal øke besøkstallene, ifølge Arnestad.

– Vil ølprisene endres i løpet av semesteret?

– Det er vanskelig å svare på nå, men de vil trolig bli tilsvarende dagens priser.

Har tro på at målet skal nås

Avtroppende leder Lina Eide Hustvedt forteller at hun har god tro på Arnestad og det nye styret.

– Jeg gleder meg til å se Ane og resten av gjengen. De er en engasjert gjeng som jeg tror vil gjøre en veldig god jobb. I tillegg har jeg tro på at Ane skal klare å nå ut til enda større masser, sier hun.

