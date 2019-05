Søndag valgte Velferdstinget Vest ny leder. Det sto mellom Anette Arneberg og Line Korsmo, og etter et jevnt valg sto Arneberg som leder, mens Korsmo ble nestleder.

Arneberg har over tid vært en synlig figur i student-Bergen. Tidligere har hun blant annet vært leder for Det Akademiske Kvarter og listeleder for Studentparlamentslisten Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det å ha vært leder for Det Akademiske Kvarter, trekker hun fram som en av sine sterke sider som kommende leder i Velferdstinget.

– Det gjør at jeg har det ekstra fokuset på studentkultur. Jeg tror det er et viktig perspektiv å ha, det å ikke tenke at alt kan løses med resolusjoner og prinsipprogrammer.

Selvtest for kjønnssykdommer

Når Arneberg blir bedt om å trekke frem én politisk sak hun vil kjempe for, nevner hun helsestasjonen for ungdom og studenter ved Engen.

– For det første er det en øvre aldersgrense på 25 år. Alle studenter burde ha tilgang.

– For det andre er åpningstidene alt for snevre. Tre ganger i uken er altfor lite, og det er konstant mye kø der.

Arneberg ønsker også å gjøre tiltak for at det skal bli enklere å teste seg for for eksempel klamydia. Velferdstinget har tidligere gått inn for at studenter skal få teste seg på campus.

– Man burde gjøre tiltak for å lette på trykket. Selvtest på campus har vi jobbet med lenge, men også selvtest på stasjonen mener jeg er viktig.

Kostbar klamydia

Lillian Brekke, helsesøster ved Helsestasjon for ungdom og studenter ved Engen, forteller at mulighetene for selvtest er noe de har studert nøye.

– Uansett hvordan man ser på det, så må det da mer ressurser til. Som det er i dag har vi ikke sjans til det. Prøvene skal bli tatt på riktig måte og til riktig tid, og skal sendes og tas imot. I tillegg skal dette dokumenteres og journalføres i henhold til de kravene som er, forklarer Brekke.

Arneberg sier hun forstår det er et problem at ressursene er for knappe på stasjonen, og mener det er noe av det Velferdstinget må jobbe med. Blant annet vil de forsøke å få kommunen til å spytte inn mer penger.

– Disse tiltakene koster, men studenters helse, også psykiske helse, er en god investering, sier hun.

Klar for lobbyvirskomhet

Nettopp hos kommunen vil Arneberg sloss for godvilje dette året. Det er nemlig kommunestyre- og fylkestingsvalg denne høsten.

– Det er fire år til vi får en sånn sjanse igjen, påpeker hun.

Selv om partienes programmer er klare, mener den nyvalgte lederen at man fortsatt kan påvirke i en positiv retning for studenter.

– Man har mulighet til å sette agendaen og gi et førsteinntrykk av Velferdstinget til de politikerne som blir valgt.

