På kort varsel har Tuva Heitmann Jørgensen valgt å stille opp med søsteren Tori Heitmann Jørgensen for å informere om muligheten som åpner for studentmassen i dag – studentvalget ved Universitetet i Bergen.

I denne anledning står de to studentene på Studentsenteret. Foran dem er de bevæpnet med et bord prydet med gratis penner, sjokolade og informasjon.

De forteller at de er der for å informere om studentvalget, men mest for å minne de som går forbi om å stemme.

– Jeg visste ikke hva studentvalget var før i går, da jeg ble spurt om å stå på stand, sier Tuva Heitmann Jørgensen.

– Husk å stem!

Ifølge de to frivillige strømmet det til med studenter i det forelesningen i egget var over, og de forklarer at det er først nå det har roet seg ned. De anslår at det så langt har vært omtrent 100 studenter som har stoppet opp ved standen.

– Det er flere som jobber for at studentenes stemme skal bli hørt. Da er det viktig at vi som studenter er klare over at det er noen som kjemper for oss og bidrar med å stemme, sier Tori Heitmann Jørgensen.

Om det er gratis sjokolade eller ren nysgjerrighet som får studentene til å ta en pause, vet de derimot ikke. Det er likevel et par studenter som også er interesserte i en lengre prat og ønsker mer informasjon.

– Det er helst de som allerede engasjerer seg som viser at de bryr seg. De som ikke allerede vet om studentparlamentet og at det er noe som skjer er egentlig ikke interesserte nok, sier Tuva Heitmann Jørgensen.

– Ikke hørt om

Én etasje opp sitter flere potensielle stemmer. Blant dem er sosiologistudentene Mathilde Sundbø og Magrete Nystog.

– Jeg tror ikke vi er de beste å snakke med. Vi vet ikke egentlig så mye om valget, forteller de.

Studentene peker på at de har forstått at det er valg på gang. Grunnen til dette er derimot ikke stand, men de jevnlige notifikasjoner og markeringen i kalenderen i Mitt UiB. Før dette visste de ingenting.

– Jeg har egentlig aldri hørt om studentparlamentet. Vi vet jo om at det er dem som er aktive i studentpolitikken, men det er ikke noe jeg vet noe særlig om.

Men at det er viktig å stemme er de overbevist om.

– Det er viktig å ha noe å si i din egen studiehverdag. At du selv kan bli med å bestemme, sier student Nystog.



Håper at 30 prosent stemmer

Valget er nettbasert og foregår fram til mandag 16. april. I løpet av den tiden, forklarer representant i studentparlamentet Stian Skarheim Magelssen, vil de stå på stand, ha konkurranser og prøve å engasjere studentene i valget.

– Studenter er en vanskelig gruppe å nå ettersom de har ganske kort «attention span». Derfor er det så bra at det er mange som ønsker å bli med å aktivt påvirke, og at studentene stemmer slik at disse kan ta ballen, sier han.



Ved forrige valg hadde valget en oppslutning på 22,5 prosent, i år forklarer han at målet å nå 30 prosent. Dette vil de blant annet gjøre med å være synlige.

– Studentpolitikken er noe som påvirker hverdagen deres. Det er det viktig å få fram for studentene, sier han.

