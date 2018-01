Hvor store summer man må ut med når man kjøper pensum varierer betydelig ved Universitetet i Bergen (UiB). Studenter ved master i filosofi har utgifter på 644 kr. Ved faget SAMPOL 306 lå den samlede litteraturen forrige semester på 10 591 kr.

Ulikhet mellom disse fagene er på 9 947 kr.

Dette er et problem for studentenes økonomiske situasjon, mener nestleder for Studentparlamentet i Bergen (SP-UiB), Terje-André Kvinlaug. Nå vil SP-UiB diskutere om UiB skal sette opp en liste over alle fag og hvor mye pensumet i disse koster.

– Vi tar dette på alvor og vil at UiB skal gjøre det samme, sier han.

– Ute av kontroll

Det forventes av alle studenter ved høyere utdanning å skaffe seg pensum tilknyttet emner man tar. På årets første parlamentsmøte 29. januar vil en oversikt over pensumlister, og en eventuell makspris, være et av SP-UiBs punkter.

– Vi har bedt rektoratet lage en oversikt for pensumpris i hvert av de 2633 emnene som tilbys på UiB, sier nestleder Kvinlaug.

Kommunikasjonsrådgiver ved Studieadministrativ avdeling ved UiB, Anne Marit Soltveit Pettersen, informerer om at muligheten for å kjøpe artikler i litteraturkiosken skal gjøre at studentene har et alternativ fra å kjøpe fulle kompendium.

– Dette er en viktig utfordring å få kontroll på, da vi òg kjenner til flere tilfeller av pensumpriser ute av kontroll, sier Andreas Trohjell, leder av Realistlista.

Må være selektiv

Student Philippe Alexander Orban tok SAMPOL-faget i 2016. Fagets omfattende litteraturliste er en samling av all pensum, men han forklarer at de fleste kjøpte kun inn det som var relevant for deres egen oppgave.

– I dette faget stod det å være selektiv som nøkkelord. Hensikten med faget er blant annet å forberede oss på masteren, og dette gjenspeiler pensumlisten, sier han.

Fag med lignende pensumkrav mener han skaper akademisk modenhet. Han forklarer at lesemengden er en realitet på masternivå, og følgelig noe alle bør være forberedt på.

– Det er hovedsakelig en mangel på informasjon som kan gjøre at du taper mye penger, sier Orban.

– Vi er positive

Både Realistlista og Venstrealliansen tar høye pensumlister alvorlig. De er positivt innstilte til vedtaket og mener noe bør gjøres. Realistlista er likevel skeptiske til om oppgaven bør falle på UiB.

– Vi mener det hadde vært mer hensiktsmessig at hver enkelt emneansvarlig holder en oversikt over sitt pensum, for så å legge det ved enten i en database, eller enda bedre – på emnesiden, sier Trohjell.



For Venstrealliansen er førsteprioritet å fastsette forskjellene det er snakk om. Styreleder Varg Lukas Folkeman, understreker at det er først når dette er klargjort må man snakke om mulige løsninger.

– Noen har billig pensum, men må kjøpe nytt pensum til hvert eneste fag. Andre studier kjøper dyrt pensum, men kan bruke bøkene over flere semestre. Om man skal sette et pristak må man kunne vise til realiteten. Om det er store forskjeller er det noe man må gjøre noe med, sier han.

Mandag 29. januar skal saken behandles av SP-UiB.

Kommentarer

kommentarer