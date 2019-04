Han har spilt konsert for 4000 mennesker, studerer kunsthistorie og vil egentlig bare ha det gøy. Produsent David Grytten lanserer soloprosjekt.

– Jeg tenkte først på å lage et soloprosjekt fordi jeg hadde en del låter som var skikkelig nice, men som ikke tilhørte et bestemt prosjekt. Jeg ønsket derfor å samle disse på et album hvor jeg står helt fri.

23 år gamle David Grytten tar årsstudium i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen (UiB), og er en av Bergens mest aktive produsenter for tiden. Nå har han sluppet sin første singel.

Men han er nok mest kjent som medlem i rapgruppen Hester V75.

I fjor spilte de på Øyafestivalen. Det er noe av det sykeste Grytten har gjort, forteller han. Med et publikum på omkring 4000 folk, er dette den største konserten Hester V75 har holdt.

– For meg er det helt crazy at så mange samler seg for å høre på noe jeg har vært med på å lage, sier han.

– Vil bare ha det gøy

Å sjonglere musikkarrieren med et fulltidsstudium, synes han går helt greit.

– Jeg går perioder i studio, og perioder på lesesalen. Jeg planlegger ikke å bli noe innenfor kunst, men jeg får en forståelse for de tingene som beriker livet mitt, sier han.

Produsenten er imidlertid usikker på om han har lyst til å leve av musikken.

– Det er ikke det viktigste. Jeg vil bare lage fete låter og ha det gøy med det, sier han.

Grytten forteller at han tjener nok penger på musikken og spillejobber til å ikke ha en deltidsjobb ved siden av.

Eksperimenterer med vokalister

På singelen «Isglatt» som slapp på fredag, har Grytten fått med seg hester-kollega Eirik Aas og Martin Hazy fra Dårlig Vane på vokal.

– Til soloalbumet mitt er det viktig for meg å ha med gjestebidrag fra venner av meg som jeg samarbeider med på andre ting, men også folk jeg ikke har jobbet så mye med før. Jeg ønsker å sette sammen folk på en gøy måte.

Grytten forteller at han alltid har vært en nerd på rapmusikk.

– Jeg har blitt veldig glad i sørstatsrap fra 90-tallet, blant annet UGK og Fat Pat. Jeg hører egentlig på all slags musikk.

Han vet akkurat hvem han ville invitert med på soloprosjektet sitt om han kunne velge fritt.

– Det måtte blitt den beste RnB-gruppen noensinne, Jodeci, sier han.

Startet på gutterommet

Grytten lager beats og produserer musikk. På soloalbumet setter han sammen vokalister som han liker, og ser hva som kan komme ut av det.

– Jeg skriver ikke tekstene og gjør ingen vokal. Noen ganger kan jeg dytte både tekst og vokal i en viss retning, men vokalistene skriver selv. Vi påvirker hverandre i begge retninger, sier Grytten.

Han forteller at han var med å rappe i begynnelsen da de startet Hester V75 på soverommet til en av guttene.

– Da var alle med å rappe, men det ble for mange. Jeg fant ut at jeg ikke var så interessert i det.

Tiden framover

Han har vært travel i det siste. Hester V75 slapp nemlig sitt tredje album «Dolce vita» for en drøy uke siden, produsert av Mato Polo og Grytten.

– Vi skal spille litt konserter i år, så det blir gøy. Vi har alltid tatt ting som det kommer. Hvis vi lager ting, blir det et prosjekt. Men det er ikke gøy å tvinge fram noe, sier Grytten.

Han er usikker på når soloalbumet hans skal slippes, men forteller at han har et annet album på gang med noen venner, som skal utgis etter sommeren.

– Det skulle egentlig være til soloprosjektet mitt, men vi hadde det så gøy og lagde så mye at det ble en helt egen greie.

