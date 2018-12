Jeg kan trygt si at dette er et av de beste studiene jeg har tatt.

Er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen en dårlig lærerutdanning? Nei! BT gjenga 22. oktober en dårlig praksiserfaring fra enkelte studenter ved PPU «Praksismarerittet». Semesteret er snart over, og det er på tide med et annet inntrykk. Ikke alle praksisopplevelser er feilfrie, men inntrykket var at alle studentene opplevde dette. Mitt møte med praksis var et helt annet. Skolen jeg var på ønsket oss velkommen med åpne armer. Jeg følte meg inkludert og sett. Var jeg bare heldig? Nei. Mine uformelle samtaler med andre studenter forteller meg at praksis fungerer godt.

I år er vi over 200 elever ved PPU – nesten dobbelt så mange som i fjor. Universitetet arbeider på spreng for å klare presset fra et stort studentvolum. Elevmassen er en stor nok utfordring, men PPU har også i år lagt til ny modul for fagtekst og skriveveiledning for mange studenter. Alle fakulteter vil i perioder gå igjennom nye ordninger som skal implementeres. Allikevel kan jeg etter å ha studert både på høyskole, akademi og universitet trygt si at dette er et av de beste studiene jeg har tatt.

PPU skal ta høyere utdanning og gjøre oss til dine barns framtidige lærer. Det stønnes og sukkes i gangene, men vi vet det må til. Vi vil også prestere bra, både i skoleoppgavene og i praksisundervisning.

Jeg opplever universitetet som ganske lydhørt for dem som vil si fra. Media er en vei – men glem ikke tillitsvalgtordningene. Jeg er tillitsvalgt og med i programutvalget for lærerutdanningen ved humanistisk fakultet (PUHF).

Praksishverdagen er ikke perfekt, men vi har fått smakt på det å være lærer. Arbeidet er tungt i praksis og teori. Vi må reflektere og lytte, men aller mest finne løsninger som er kunnskapsbasert. Det gir oss en unik mulighet til å øve oss på ulike utfordringer vi kan møte i skolen.

Vi har et sterkt studentmiljø. Alle de jeg har truffet gjennom studiet har vært åpne, nysgjerrige og glade i å være sammen og snakke. Studiet har gitt meg motivasjon til å jobbe som lærer, til å samarbeide. Jeg har lyst å bli lærer.

Eksamen er rett rundt hjørnet og juleferien roper etter slitne studenter og lærere. Jeg kan trygt si at skoler og elever kan glede seg til å treffe studenter i praksis. Om et halvt år leverer PPU mange nyslåtte lærere som er klar til å gjøre skolen til en trygg og god læringsarena. Vi er på riktig vei.

