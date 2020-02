1. Det er ikke lov å rope.

2. Det er ikke lov å bite. Ingen vet hvorfor.

3. Det er ikke lov å jukse.



– Og så er det i gang.

Det er tirsdag kveld på Det Akademiske Kvarter. Stjernesalen og Lobbyen renner nærmest over av studenter som higer etter å kunne riste litt kunnskap av seg. Øl og nachos går ned på høygir. Luften er klam og man kan kjenne på spenningen som bygger seg opp til kveldens quiz.

Første spørsmål er stilt. Hender gnis inntil haker og tinninger. Hjernecellene jobber på spreng. Synet har møtt quizmaster Morten Almås i seks og et halvt år.

Men nå skal han gi seg.

Kunsten å lage quiz

Quizmasteren har i løpet av de siste årene blitt et kjent ansikt i student-Bergen.

KØ. Køen var lang for å melde laget sitt på quizen.

– I starten var vi sjeleglade for å få 13 lag. De siste fire årene har vi hatt 28-30 lag hver tirsdag. Det skjer at jeg blir gjenkjent på gata. Folk kan si at jeg gjør en god jobb eller så kommenterer de ofte spørsmålene, sier han.

I tillegg til Kvarteret-quizen holder ålesundingen også ukentlige spørrekonkurranser både på Hectors Hybel, og Trikken106. Likevel er det noe spesielt med studenthuset.

– Det er noe helt eget med folket, energien og stemningen. Ikke minst mangfoldet. På Kvarteret kommer folk fra ulike deler av verden og fra ulike studieretninger. Det er utrolig hva en kan lære av å snakke med folk med ulike interesser, sier Almås.

VONDT. Gjennom de seks og et halvt årene Almås har vært på Kvarteret, har han gått glipp av fem quizer. Han forteller at det gjorde vondt den ene gangen de måtte avlyse.

Han påpeker at på grunn av mangfoldet på Kvarteret, er det ekstra viktig å gjøre god research slik at en quiz kan være gøy og inkluderende for alle som kommer.

– En quiz må være utfordrende, men også generell nok til at noen kan svare.

Permanent minne

Almås forteller hvorfor han elsker rollen som quizmaster.

– Det gir en vanvittig selvtillitsboost. Jeg vil nesten kalle følelsen euforisk, sier han, og forklarer:

– Ikke bare er det å i seg selv ha turt å ta mikrofonen, men all oppmerksomheten er på deg. Alle lytter til deg. Derfor synes jeg flere bør tørre å ta mikrofonen. Man får så mye igjen for det, mener Almås.

FOREVIGGJORT. Almås har tatt quizmaster-rollen på alvor, og har til og med foreviget jobben på armen sin.

Den euforiske følelsen har resultert i en tatovering som dekker nedre arm. Den tok Almås i desember som en slags feiring av seks og et halvt år på Kvarteret.

«Quizmaster-Morten»

Til tross for at ålesundingen i flere år har underholdt studenter på tirsdager, har han sceneskrekk.

– Jeg er nervøs hver gang jeg skal på. Hvis du ikke er nervøs, er det noe galt. Jeg går inn i en slags rolle. På quiz er jeg ikke bare Morten, jeg blir «quizmaster-Morten». Det er noe alle kan lære seg, men det tar tid, mener han.

Almås beskriver «quizmaster-Morten» som en mer bombastisk og utadvendt versjon av ham selv. Videre forteller han at det er viktig å ha en tydelig stemme slik at folk hører hva en sier. Dette er spesielt viktig under quizene på Hectors Hybel. De innebærer nemlig å stå midt i rommet og rope ut spørsmålene høyt.

– Heldigvis har jeg en kraftig stemme, men det er fortsatt noe grus der nede fra søndagens anledninger, sier han og slår seg litt på brystet.

Almås forteller at det er ett ord han aldri fikk til å si.

– Det var et lag som kalte seg for ordet «Røverspråk» på røverspråk. Rorøvoverorsospoproråkoketot.

Han kan likevel briefe med og gi en perfekt uttalelse av tittelen til Mary Poppins-sangen «Supercalifragilisticexpialidocious».

Rutinen

– Jeg har en rutine.

Rutinen starter med en avspilling a introsangen til podcasten «No such thing as a Fish».

– Jeg har valgt den sangen i håp om å vekke en gnist hos de som tar referansen. I tillegg er sangen ganske annerledes, og folk er flinke til å legge merke til det som er annerledes, sier han.

FORBILDE. Et av Almås sine forbilder var quiz-legenden, Jan Arild Breistein.

Almås demonstrerer ved å nynne med hele kroppen i takt. Deretter kommer reglene, og quizen kan begynne.

«Jævla» flink

Daniel Solberg er mannen som holdt tirsdagsquizen i Almås’ sted. Han forteller at quizmasteren har snakket om å gi mikrofonen videre i lang tid, men at research-teamet ikke helt har tatt ham seriøst.

– Vi tok det jo som en vits. Han har sagt lenge at han skal slutte, og da har resten av oss tenkt at «javisst, ja». Men nå tror jeg han mener det.

STAFETTPINNE. Daniel Solberg tar høytidelig over mikrofonen fra Almås.

Om Almås sine egenskaper som quizmaster er Solberg også klar i sin tale.

– Morten er jævla flink. Det er store sko å fylle.

På tide å gi slipp

Almås forteller at det er vemodig å slutte etter så mange år på Kvarteret.

– Det er trist, men nå er det slik at vi operer med rotering og utskiftninger slik at flere får prøvd seg, noe som er bra.

Almås utstråler erfaring og trygghet. Han står foreløpig parat til å hjelpe den nye generasjonen med quizzere, men må etter hvert gi slipp.

– Det jeg kommer til å savne minst er kverulantene. De vrir og vender om på ting.

Almås beskriver et lag som har veldig dyktige deltakere, men faller under den nevnte kategorien.

– De skulle svare på hvilket fjell i Europa som er høyest. Da lurte de på om vi tenkte på det geografiske Europa eller det politiske Europa. Vi var ikke sikre selv en gang, sier han med et smil.

Praten med Almås begynner å nærme seg slutten, men han spør om en siste ting.

– Skal dere dekke flere quizer?

– Nei, denne saken skal handle om deg.

– Skal den det, ja, svarer Almås.

Han virker overrasket, men smigret.

Kommentarer

kommentarer