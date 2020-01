Ti grunner til at drittvær er digg.

I Bergen regner det omtrent 200 dager i året, og det er vanskelig å argumentere mot at dette kan være forbanna irriterende. Men, det er ikke umulig. Du har tross alt valgt å bosette deg i regnbyen, så hvorfor ikke lære deg å digge drittværet? Det har nemlig flere fordeler.



1. Gled deg over hvor mye penger og tid du sparer på hårspray, voks, sminke, retting av hår og gele. Det er det faen ikke mye vits å bruke verken energi eller økonomi på. Og du trenger ikke bekymre deg for å se ut som en våt hund, for det gjør nemlig alle andre også.

2. Drittværet er et skuddsikkert samtaleemne UANSETT hvem du sitter ved siden av.



GODE PÅSKUDD. Ikke bare er det et evigvarende samtaleemne – regnet kan til og med gjøre deg mer praktisk!

3. Du vil utvikle din indre speider: En som er kreativ og alltid forberedt. Du lærer å alltid ha en paraply ved din side. Dersom du er dum nok til å tenke «nå er det jo opphold, da trenger jeg ikke paraply» lærer du deg fort utallige kreative måter for å beskytte deg og dine eiendeler fra de nådeløse dråpene.

4. Og dersom du ikke klarer å være kreativ er det faktisk lov, ja, til og med oppfordret, til å rappe med seg noen andre sin paraply. Bare vær obs på paraplykarmaen: Når du stjeler en blir du med stor sannsynlig frastjålet din egen.

PARAPLYKARMA. I Bergen er det innafor å stjele paraplyer, men husk at hvis du vil være med på leken, må du tåle steken.

5. Nok en ting du behersker bedre takket være drittværet er sinnekontroll. «Nei, faen i helvette nå regner det igjen» blir til «Ah, det regner visst igjen. Jaja, jeg tror naboen har en paraply til tørk i gangen.»

6. Det er noe ekstra deilig med å sitte krøllet sammen i sofaen under et deilig pledd, med en god bok eller billig reality mens regner fosser ned på alle andre utenfor. Klisjeer er klisjeer for en grunn si.

SOFAKOS. Regnet gir deg en god unnskyldning til å slappe av i sofakroken.

7. Du trenger aldri ha dårlig samvittighet for å ta Bybanen fra Nonneseter til Byparken.

8. Når det er ordentlig drittvær har du en gylden unnskyldning til å takke nei til ting du overhodet ikke har lyst til. Gå ut med søpla? Joggetur med kollektivet? Fjelltur med den kleine tinderdaten? Avlyst. Takk Gud.

9. Men, dersom du er så heldig at du er på et sted du faktisk har lyst til å være har du en fantastisk unnskyldning til å bli litt lenger. «Jeg skal gå altså, jeg må bare vente til regnet har gitt seg.»

DIGG. Av og til er det både friskt og deilig med litt (eller mye) regn i ansiktet. Ikke minst når du kommer inn igjen.

10. Av og til er det faktisk dødsdeilig å bare ta seg en tur ut, la regne skylle over ansiktet og miste seg selv i egne tanker. Og den varme dusjen du vet venter på deg når du kommer hjem: fucking priceless.

Og la oss være ærlige. Det er mye her i livet som blir morsommere når du er litt våt 😉

