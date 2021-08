Under en pressekonferanse holdt fredag ettermiddag opphever regjeringen avstandskravet for undervisning i høyere utdanning.

– Vi har en god nyhet til studentene. Vi gir de unntak fra avstandskrav under undervisning, sier helseminister Bent Høie (H).

Dette unntaket skulle egentlig ha kommet i trinn fire av regjeringens gjenåpningsplan. Trinn fire ble nok en gang utsatt av helsemyndighetene på fredag. Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI valgte regjeringen allikevel å fjerne avstandskravet.

– Det betyr at studenter endelig kan møtes ansikt til ansikt i klasserom, og sitte skulder ved skulder i forelesningssalene etter halvannet år med restriksjoner, sier Høie.

Forventer at smitten øker

Høie sier at de forventer at smitten øker når dette skjer.

– Vi forventer at smitten øker når dette skjer, derfor må vi holde igjen på andre områder sånn at smittespredningen ikke blir for høy, og smittesporingen for krevende i ukene som kommer.

Han sier at de følger med på utbruddet i Bergen.

– Bergen er en av kommunene som jobber hardt med å få kontroll over utbruddene. Det viser at vi ikke må senke skuldrene helt enda. FHI som følger situasjonen i kommunene tett slår fast at kommunen vanligvis får kontroll over utbruddene i løpet av et par uker, sa han.

Utsetter trinn fire av gjenåpningen til slutten av september

Fredag ble det klart at Norge får over én million vaksinedoser ekstra av Moderna-vaksinen. Dermed anslår FHI at hele den voksne befolkningen kan være fullvaksinert innen uke 36, altså innen den andre uka i september.

– Når alle over 18 har fått muligheten til å bli beskyttet, så går vi videre med trinn fire i gjenåpningen av det norske samfunnet, sier Høie.

Trinn fire av gjenåpningsplanen har tidligere vært utsatt den 5. juli og den 28. juli. Nå sikter regjeringen seg inn på slutten av september.

Dette trinnet innebærer at 500 personer kan samles på private arrangementer på offentlig sted, og at helt opptil 10.000 personer kan samles på offentlige utendørsarrangementer med faste tilviste plasser, delt inn i kohorter på inntil 500 personer.