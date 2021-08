Årets fadderuke blir etter alt å dømme, mer normal enn i fjor. Munnbindplikt på offentlige steder, forbud mot mer enn 10 gjester og hurtigtester skal lose studentene gjennom en fadderuke under en lokal smittetopp.

Bergen kommune innførte egne smittevernstiltak for kommunen 6. august, som vil vare frem til 22. august.

I Bergen gjelder derfor nå de lokale tiltakene i kommunen i tillegg til tiltakene som er på trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Dersom smittesituasjonen ikke forbedres, er det mulighet for at flere tiltak blir innført.

– Vi følger smittesituasjonen tett, og det kan komme flere tiltak dersom det er behov for det, skriver helsebyråd Beate Husa i en e-post til Studvest.

Begrens nærkontakter

Husa anbefaler at studenter begrenser antall nærkontakter, men forteller samtidig at hun har stor forståelse for studentenes sosiale behov.

BEKYMRET. – En organisert fadderuke med ansvarlige arrangører er tryggere enn uorganiserte hjemmefester, sier helsebyråd Beate Husa. Arkivfoto: Henriette F. Thorkildsen

– Dette bidrar til å gjennomføre en fadderuke på tryggest mulig måte, skriver Husa.

I Bergen er det nå forbud mot å samle mer enn ti personer i eget hjem. Her telles ikke fullvaksinerte som en av de ti.

Man er fullvaksinert når man har fått to doser med koronavaksine, og det er én uke siden man fikk siste dose.

– Det er verdt å merke seg at delvaksinerte må følge smittevernrådene for avstand, hoste- og håndhygiene og munnbindbruk. En stor andel av de som nå smittes, er delvaksinert, og vaksinedose én gir kun begrenset beskyttelse mot smitte, understreker helsebyråden.

Husk munnbind

Husa forteller at kommunen er bekymret for smitteutviklingen som nå skjer i Bergen, og særlig at smitten øker i forkant av studiestart og fadderuken.

Likevel er både hun og kommunen positive til at undervisningsinstitusjonene arrangerer fadderuker.

– En organisert fadderuke med ansvarlige arrangører er tryggere enn uorganiserte hjemmefester. Vi tror derfor det kan være lurt, både av hensyn til det psykososiale hos studenter og av smittevernhensyn, at det arrangeres en noe nedskalert fadderuke, skriver hun til Studvest.

Dersom arrangementer i fadderuken arrangeres på et utested, er det viktig å ha med seg munnbind.

De midlertidige smittevernreglene i Bergen sier nemlig at man er pliktig til å bruke munnbind på serveringssteder når det er fare for å ikke kunne overholde én meters avstand. Som følge av ytterligere tiltak 11. august gjelder dette påbudet for alle offentlige steder, ikke bare serveringssteder.

I tillegg må man registrere seg med navn og telefonnummer ved besøk av serveringssteder. Dette er viktig for smittesporing.

Hurtigtester under fadderuken

I en pressemelding fra UiB kommer det frem at Bergen Kommune vil tilby utstyr til hurtigtester til bruk på fadderuken på utdanningsinstitusjonene i Bergen.

HURTIGTEST: Rektor ved UiB Margareth Hagen bekrefter at utdanningsinstitusjonene får utstyr til hurtigtesting av studenter til fadderuken. Arkivfoto: Andrea Olsen

– Hurtigtesting er ikke en erstatning for ordinært smittevern. Er du syk, må du være hjemme. Tror du at du kan være smittet, må du ta en ordinær koronatest. Og rådet om å begrense antallet nærkontakter gjelder fortsatt, sier Husa i pressemeldingen.

Rektor på UiB, Margrethe Hagen sier til Studvest at det planlegges for at hurtigtester skal være tilgjengelig allerede fra første dag i fadderuken.

– Vi er urolige for den smitteutviklingen som nå skjer i Bergen, og særlig at smitten øker i forkant av studiestart og fadderuken, skriver byråden til Studvest.

Hun råder studenter til å ta vaksinen, og til å følge smittevernrådene selv om man har fått en vaksinedose.

Det var Bergens Tidene som omtalte hurtigtesting av studenter først.

Oppdatering: Denne saken ble først publisert i fadderutgaven av Studvest 11. august. Saken ble oppdatert 11. august etter nye smittevernstiltak.

